Daniel Campaz: a un paso del sueño y lejos del presupuesto

Clasificado al Australian Open, el mejor tenista colombiano en silla de ruedas de la categoría quads y actual top 20 del mundo está a días de cumplir su sueño deportivo, pero aún lucha por reunir el dinero necesario para viajar y competir sin respaldo institucional.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
12 de enero de 2026 - 11:19 p. m.
Foto: Fedecoltenis

En el barrio Siloé, en la Comuna 20 de Cali, Daniel Campaz aprendió desde temprano a convivir con las realidades duras de la calle. Allí se formó como persona y empezó a construir una historia singular que, entre golpes y perseverancia, hoy lo tiene a las puertas de uno de los escenarios más grandes del deporte mundial: el Australian Open. Campaz, tenista en silla de ruedas categoría quads, está a días de viajar a Australia para disputar su primer Grand Slam. El problema es que, para llegar, los recursos son escasos y el esfuerzo personal...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

