Daniel Galán peleó y entregó todo, pero quedó eliminado del US Open

Se acabó el sueño de Daniel Galán en el US Open 2022. ¡Y fue una historia tremenda! El santandereano logró escribir una página importante en la historia del tenis colombiano, al derrotar en la primera ronda a Stéfanos Tsitsipás, el quinto del mundo, y llegó hasta la tercera ronda del último grand slam del año.

No hay que perder el norte: Galán, que cayó este viernes a manos del español Alejandro Davidovich Fokina en cuatro sets 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4, debutaba por primera vez en el cuadro principal del torneo y llegar hasta donde llegó fue una participación más que importante.

Con 26 años, el colombiano está viviendo un año de ensueño. Esta temporada, por primera vez, entró en el top 100 del ránking de la ATP y sumó un par de títulos en el circuito Challenger.

Además, hizo una gran primera semana en el US Open, que, sin embargo, no fue suficiente para alcanzar la cuarta ronda. La historia de Galán llegó a su fin este viernes en el US Open, pero dejó el camino de un futuro brillante de cara al próximo año y a los torneos que quedan del 2022, como la Copa Davis en la que representará a Colombia a mediados de septiembre.

Daniel Galán no pudo para la máquina de Davidovich Fokina

El principal problema de Galán este viernes fue que enfrentó un rival de un físico envidiable, que, en sus momentos de peores crisis, supo aguantar atléticamente los embates del colombiano.

El santandereano tuvo momentos de gran tenis, pero la cabeza no le permitió cerrar momentos claves del encuentro, como el cuarto set, en el que llevaba una amplia ventaja de 4-0 y terminó perdiendo 6-4.

Desde el inicio, Alejandro Davidovich impuso las condiciones, llevándose por 6-4 el primer parcial.

Galán demostró reacción en la segunda manga y logró arrebatarle el parcial al español por 7-5 en un juego en el que estaba bastante concentrado con sus primeros servicios.

El santandereano, no obstante, no pudo mantener el ritmo y en el tercer set se vio ampliamente superado por su rival, más allá de que el set terminó 6-4.

Recuperado de la manga anterior, en el cuarto set Galán intentó apabullar a su contrincante y lo consiguió al inicio, pero se le cayó la estantería cuando solo le faltaban dos servicios más para llevarse el parcial y forzar un quinto set.

Sabor amargo para el tenis colombiano deja la derrota, sobre todo porque Galán estaba en una de sus mejores semanas y daba la impresión de que podía llegar más lejos.

No obstante, no queda nada que reprocharle al colombiano, que tendrá que seguir por este camino, más allá de que para él, esta semana ya será inolvidable.

