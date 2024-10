Daniel Galán quedó subcampeón del Challenger de Braga

El tenista santandereano Daniel Elahi Galán, mejor raqueta de Colombia en la actualidad. Foto: Fedecoltenis

Pese a disfrutar de una gran semana en el Challenger de Praga, el tenista colombiano Daniel Elahi Galán no pudo cerrarla con broche dorado y cayó este domingo en la final a manos del danés Elmer Moller en dos sets (6-4 y 7-6).

Aunque Galán tuvo más Aces y menos dobles faltas, Moller (no. 231 del mundo)) fue más contundente con el primer servicio. El santandereano no supo aprovechar los momentos críticos y a pesar de recuperarse de un quiebre sufrido en el arranque de la primera manga, no supo cuidar el servicio y jugó en desventaja el resto de la final.

El segundo set fue un toma y dame, con cada uno de los finalistas atentos a cada movimiento del rival. Tan pareja fue esa parte del partido que se fueron al tie-break. En esa instancia el danés fue más contundente y en el tercer match point que tuvo a disposición se llevó el título.

Pese a la derrota, Galán podrá subir puestos en el ránking internacional de la ATP. El colombiano, actualmente en la casilla 127, ascenderá al puesto 116. Buscará más puntos en el Challenger de Valencia, que arranca este lunes.

