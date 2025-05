Darwin Blanco: el alma del barrio y el espíritu del parche de Piratas

Darwin Blanco, figura de Piratas de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Darwin Blanco recuerda al parche de su infancia. Era un cachorro que seguía los pasos de sus papás, ambos basquetbolistas, a cuanto parque y cancha de Bogotá iban. Al pensar en esos tiempos, entre el sonido de la red, el crujir de la madera y el bote de la bola, dice que no había otro destino para él que no fuera jugar al baloncesto. Lo lleva en el ADN: “Eso debe ser algo genético; mis papás jugaron al básquet toda su vida y creo que la pasión me la transmitieron en la sangre”.

Se crió ahí, en el alma del barrio y en el espíritu del parche....