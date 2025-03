David Alonso, en el Gran Premio de Argentina: hora y dónde ver en vivo la Moto2

David Alonso, corredor del Aspar Team. Foto: Aspar Team

David Alonso afronta este fin de semana su segunda carrera en Moto2 con el objetivo claro de seguir aprendiendo y adaptándose a la nueva categoría.

El colombiano, campeón del mundo de Moto3 en 2024, llega al Gran Premio de la República Argentina con la intención de mejorar las sensaciones que tuvo en Tailandia, donde el fuerte calor y el ritmo de la categoría le exigieron al máximo.

En Termas de Río Hondo, Alonso ya mostró progresos durante los primeros entrenamientos libres, colocándose en el decimocuarto puesto y reduciendo la diferencia con los líderes.

El piloto del equipo Aspar ha trabajado intensamente durante la semana para corregir uno de los aspectos que más le costó en su debut en Tailandia: la frenada.

“Quiero centrarme en cómo parar la moto, que era lo que no podía hacer en la carrera anterior”, explicó Alonso, convencido de que ese es el primer paso para estar más cerca de los pilotos de cabeza.

Pese a la dureza de la categoría, su actitud es positiva y su principal meta es terminar la carrera y seguir sumando experiencia.

La igualdad mostrada en los entrenamientos, con pilotos como Manuel González, Tony Arbolino y Jake Dixon peleando por las primeras posiciones, marca un reto aún mayor para Alonso.

Sin embargo, el colombiano se ha mostrado competitivo y dispuesto a mantenerse detrás de los grandes referentes para aprender de ellos. En esta segunda cita del campeonato, Alonso buscará completar un nuevo paso en su proceso de adaptación a Moto2 y demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del motociclismo mundial.

Horario de la carrera de David Alonso

El Gran Premio de la República Argentina de Moto2 se disputará este fin de semana en el circuito de Termas de Río Hondo.

Las actividades comenzaron este viernes 14 de marzo con los entrenamientos libres 1 y 2.

El sábado 15 de marzo se celebrará una nueva sesión de entrenamientos a las 6:25 a.m. (hora colombiana), seguida de la clasificación (Q1 y Q2) entre las 10:45 a.m. y las 11:10 a.m.

Finalmente, la carrera está prevista para el domingo 16 de marzo a las 10:15 a.m., con transmisión de ESPN y Disney+.

