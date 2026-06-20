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¡David Alonso, histórico! Logró la primera pole position de Colombia en Moto2

El piloto colombiano saldrá este domingo en la primera fila de la parrilla en el Circuito de Brno (República Checa) tras registrar un tiempo de 1:57:718 en la clasificación.

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Daniel Bello
Daniel Bello
20 de junio de 2026 - 03:59 p. m.
El piloto colombiano David Alonso logró su primera pole position en Moto2.
El piloto colombiano David Alonso logró su primera pole position en Moto2.
Foto: EFE - MARTIN DIVISEK
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Colombia tuvo una jornada histórica este sábado en el Campeonato Mundial de Moto2. El piloto David Alonso, quien corre bajo la bandera tricolor, logró la pole position en el Gran Premio de la República Checa, un hito que ningún piloto había conseguido antes en la categoría intermedia del motociclismo de élite.

El logro se dio en el Circuito de Brno, el trazado checo donde Alonso paró el reloj en 1 minuto, 57 segundos y 718 milésimas. Ese registro le permitió asegurar el lugar más adelantado de la parrilla para la carrera de este domingo.

Sin embargo, la alegría alcanzó a mezclarse con preocupación. Justo después de marcar su mejor tiempo, Alonso se fue al suelo en una curva del trazado tras patinarle la rueda trasera de su moto a gran velocidad. Terminó en la gravilla, a un costado de la pista, lo que generó un gran preocupación en el garaje del Aspar Team.

Más allá del susto, el percance no le costó nada al colombiano. pues los mecánicos repararon la moto a contrarreloj y Alonso regresó a pista antes de que se cerrara la sesión. El colombiano saldrá junto al checo Filip Salac, quien se quedó con el segundo lugar a 205 milésimas de diferencia.

Con esta pole, Alonso buscará su primera victoria de la temporada. El año pasado ganó una sola vez, en el Gran Premio de Hungría, y en 2026 espera por lo menos repetir ese resultado, aunque su ambición apunta a sumar todavía más triunfos en la categoría para escalar posiciones en el campeonato de pilotos.

En la actual temporada, el colombiano marcha sexto en la tabla general del Mundial de Moto2, con 71 puntos, por detrás del líder, el español Manuel González (154.5). Sus mejores actuaciones en lo que va del año han sido tres cuartos lugares, conseguidos en los Grandes Premios de España, Estados Unidos y Hungría.

El GP de República Checa de Moto2 se correrá este domingo 21 de junio a partir de las 5:15 de la mañana, hora de Colombia. Los aficionados podrán seguir la carrera en vivo a través de la transmisión de ESPN o Disney+, disponible para todo el territorio nacional tanto en cable como en stream.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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