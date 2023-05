Dayana Salcedo y el sueño de llegar a los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2023

La joven para atleta Dayana Salcedo junto a su guía Nivel Rangel. Foto: Cortesia

Yonis Dayana Salcedo Rodríguez es una bogotana que entrena de lunes a sábado a doble jornada junto con su guía, Nivel Rangel, en la pista de Atletismo de la Unidad Deportiva el Salitre, escenario en el que se disputarán las competencias de Para atletismo en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023.

Es categoría T11 —para atletas con muy poca o ninguna percepción de luz—. Aunque su especialidad son los 100 metros planos, también compite en alto nivel en otras pruebas de esta disciplina. Salcedo, quien cuenta con más de 30 medallas en su palmarés, ya ha representado a Colombia en competencias internacionales como el Grand Prix de Dubai, en el que se colgó la medalla de plata en la prueba de 200 metros con un registro de 28.15 segundos.

“Me dedico a practicar para atletismo de lunes a sábado. El deporte me abrió tantas puertas que aún me sorprendo. No me considero como una persona con discapacidad sino totalmente convencional. Siento que tengo una vida maravillosa gracias al atletismo y saber manejar mi talento me ha ayudado a desenvolverme bien de la ciudad”, dice Dayana.

Dayana perdió completamente la visión a los cuatro años debido a una enfermedad degenerativa que la dejó con ceguera total. Ya se graduó del colegio y espera a que termine su participación en los juegos Parapanamericanos Juveniles para inscribirse en la Universidad para estudiar fisioterapia.

Su meta es clasificar a los Parapanamericanos de Chile y lograr pronto un cupo a los Juegos Paralímpicos.

