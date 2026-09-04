Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

De la gloria a los tribunales: el declive del golfista Tiger Woods

El pentacampeonato del Masters de Augusta volvió a tener un problema afuera de las canchas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
04 de septiembre de 2026 - 08:49 p. m.
El golfista de Estados Unidos Tiger Woods.
El golfista de Estados Unidos Tiger Woods.
Foto: EFE - ROBERT PERRY

Parece que la gran trayectoria del legendario golfista Tiger Woods se desmorona en pedazos. Lejos quedó el pentacampeonato del Masters de Augusta y los años de gloria para un golfista que supo construir de su nombre una leyenda.

Ahora, el golfista se declaró culpable por conducción peligrosa debido a unos hechos ocurridos en marzo del 2026, cuando se preparaba para competir, de nuevo, en el Masters de Augusta.

“Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Tiger Woods

Tiger Woods polemica

polemica Tiger Woods

nueva polemica Tiger Woods

Tiger Woods nueva polemica

nuevo polemica de Tiger Woods

Tiger Woods polemicas

polemicas Tiger Woods

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.