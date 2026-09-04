De la gloria a los tribunales: el declive del golfista Tiger Woods

El golfista de Estados Unidos Tiger Woods.
Foto: EFE - ROBERT PERRY
Parece que la gran trayectoria del legendario golfista Tiger Woods se desmorona en pedazos. Lejos quedó el pentacampeonato del Masters de Augusta y los años de gloria para un golfista que supo construir de su nombre una leyenda.
Ahora, el golfista se declaró culpable por conducción peligrosa debido a unos hechos ocurridos en marzo del 2026, cuando se preparaba para competir, de nuevo, en el Masters de Augusta.
“Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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