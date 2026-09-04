De la gloria a los tribunales: el declive del golfista Tiger Woods

El golfista de Estados Unidos Tiger Woods. Foto: EFE - ROBERT PERRY

Parece que la gran trayectoria del legendario golfista Tiger Woods se desmorona en pedazos. Lejos quedó el pentacampeonato del Masters de Augusta y los años de gloria para un golfista que supo construir de su nombre una leyenda.

Ahora, el golfista se declaró culpable por conducción peligrosa debido a unos hechos ocurridos en marzo del 2026, cuando se preparaba para competir, de nuevo, en el Masters de Augusta.

“Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel”, le dijo el juez Darren Steele...