Del brillo de la plata olímpica a la incertidumbre: entrevista con Anthony Zambrano

Anthony Zambrano, referente del atletismo colombiano. Foto: AFP - INA FASSBENDER

Hubo un disparo, el 5 de agosto de 2021, en el Estadio Olímpico de Tokio, que antecedió a una de las hazañas más importantes en la historia olímpica de Colombia. En un país tan violento como el nuestro, en el que las ráfagas no tienen recordaciones gratas porque abren duras heridas, un estruendo marcó la consagración de toda una gesta deportiva.

Anthony Zambrano, junto con los ocho finalistas de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —celebrados en 2021 por la pandemia—, hizo que quienes madrugaron ese día sintieran que...