Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Del brillo de la plata olímpica a la incertidumbre: entrevista con Anthony Zambrano

El atleta guajiro, medallista en Tokio 2021 y reciente campeón de El Desafío Siglo XXI, enfrenta ahora una carrera más compleja, la de reconciliar su talento con el alto rendimiento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
22 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
Anthony Zambrano, referente del atletismo colombiano.
Anthony Zambrano, referente del atletismo colombiano.
Foto: AFP - INA FASSBENDER

Hubo un disparo, el 5 de agosto de 2021, en el Estadio Olímpico de Tokio, que antecedió a una de las hazañas más importantes en la historia olímpica de Colombia. En un país tan violento como el nuestro, en el que las ráfagas no tienen recordaciones gratas porque abren duras heridas, un estruendo marcó la consagración de toda una gesta deportiva.

Anthony Zambrano, junto con los ocho finalistas de los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —celebrados en 2021 por la pandemia—, hizo que quienes madrugaron ese día sintieran que...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Anthony Zambrano

Desafío

Zambrano

Atletismo

Running Colombia

Antony Zambrano

Desafío Siglo XXI

Tokio 2020

El Desafío

Zambrano Desafío

Zambrano Desafio

Rata desafío

Zambrano atleta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.