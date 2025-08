Deportes electrónicos en Colombia: de la pantalla al sistema deportivo nacional

El Comité Olímpico, en conjunto con Colombian Official Esports y Fortaleza CEIF, lanza una alianza que consolida a los deportes electrónicos como disciplina formal en Colombia. Foto: Comité Olímpico

Para muchos de la generación Z y la nueva ola Alfa, las tardes no eran de parques ni juegos de calle, sino de consolas y computadores. Winning Eleven, PES, FIFA: para los más futboleros. Counter Strike, Call of Duty o League of Legends: para quienes preferían la estrategia o la acción frenética. En casa, con familiares o amigos. En línea, con conocidos lejanos.

Lo que comenzó como una forma de entretenimiento casual ha ido escalando, año tras año, hasta convertirse en un fenómeno global....