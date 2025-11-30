Deportista del Año 2025: hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo

Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El galardón más prestigioso del deporte colombiano ya tiene todo listo para celebrar una nueva edición. Este lunes 1.º de diciembre de 2025 se llevará a cabo la ceremonia del Deportista del Año, un reconocimiento que entregan El Espectador y Movistar, y que desde 1960 destaca a los atletas, equipos y entrenadores más sobresalientes del país.

El evento se realizará en el edificio UCompensar, ubicado sobre la Avenida 68 en Bogotá. Los seguidores del deporte podrán seguir la ceremonia en vivo a través de todas las plataformas y redes sociales de El Espectador, así como en el Facebook y YouTube de Movistar Colombia, que también transmitirán el evento.

La transmisión oficial comenzará a las 11:00 a.m. (hora local), mientras que desde las 10:30 a.m. se podrá ver la previa de la ceremonia. En este 👉🔗enlace👈podrá escuchar las expectativas de los nominados justo antes de que arranque el evento.

Hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo

Fecha: lunes 1.º de diciembre de 2025

Lugar: edificio UCompensar, Avenida 68, Bogotá

Hora de la previa: 10:30 a.m. (hora de Colombia)

Hora de la ceremonia: 11:00 a.m. (hora de Colombia)

TV: todas las plataformas y redes sociales de El Espectador y Facebook y YouTube de Movistar Colombia

La lista completa de los nominados al premio de El Deportista del Año

Candidatos mayores

Natalia Linares, atleta Sebastián Muñoz, golfista Gabriela Rueda, patinadora de velocidad María Fernanda Timms, patinadora de velocidad Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad Luis Díaz, futbolista Mayra Ramírez, futbolista Valeria Arboleda, boxeadora Ángel Barajas, gimnasta artístico Jeison López, pesista Brayan Carreño, patinador artístico Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

Kollin Castro, patinadora de velocidad Tomás Restrepo, golfista Camilo Vera, gimnasta artístico Nicole Mancilla, futsalista Nicolás Olivera, ciclista de pista José Eber González, levantador de pesas Sebastián Olivares, levantamiento de pesas Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad Isabella Bedoya, nadadora Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas Angie Nicoll Mejía, paratleta José Gregorio Lemos, paratleta Karen Palomeque, paratleta Mayerli Buitrago Ariza, paratleta Francisco Sanclemente, paratleta Carlos Daniel Serrano, paranadador Nelson Crispín, paranadador Carolina Munevar, paraciclista Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

Elías del Valle, entrenador selección de patinaje

Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares

Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas

César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

Alberto Herrera Ayala - Fedepatín

William Peña - Fedepesas

Jorge Soto - FECNA

Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

Selección femenina de fútbol de mayores

Selección femenina de baloncesto

Selección de patinaje

Selección sub- 20 masculina de fútbol

Deportivo Cali Femenino

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador