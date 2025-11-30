Deportista del Año 2025: hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo

Escucha este artículo
El galardón más prestigioso del deporte colombiano ya tiene todo listo para celebrar una nueva edición. Este lunes 1.º de diciembre de 2025 se llevará a cabo la ceremonia del Deportista del Año, un reconocimiento que entregan El Espectador y Movistar, y que desde 1960 destaca a los atletas, equipos y entrenadores más sobresalientes del país.
El evento se realizará en el edificio UCompensar, ubicado sobre la Avenida 68 en Bogotá. Los seguidores del deporte podrán seguir la ceremonia en vivo a través de todas las plataformas y redes sociales de El Espectador, así como en el Facebook y YouTube de Movistar Colombia, que también transmitirán el evento.
La transmisión oficial comenzará a las 11:00 a.m. (hora local), mientras que desde las 10:30 a.m. se podrá ver la previa de la ceremonia. En este 👉🔗enlace👈podrá escuchar las expectativas de los nominados justo antes de que arranque el evento.
Hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo
- Fecha: lunes 1.º de diciembre de 2025
- Lugar: edificio UCompensar, Avenida 68, Bogotá
- Hora de la previa: 10:30 a.m. (hora de Colombia)
- Hora de la ceremonia: 11:00 a.m. (hora de Colombia)
- TV: todas las plataformas y redes sociales de El Espectador y Facebook y YouTube de Movistar Colombia
La lista completa de los nominados al premio de El Deportista del Año
Candidatos mayores
- Natalia Linares, atleta
- Sebastián Muñoz, golfista
- Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
- María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
- Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
- Luis Díaz, futbolista
- Mayra Ramírez, futbolista
- Valeria Arboleda, boxeadora
- Ángel Barajas, gimnasta artístico
- Jeison López, pesista
- Brayan Carreño, patinador artístico
- Stefany Cuadrado, ciclista de pista
Candidatos juvenil
- Kollin Castro, patinadora de velocidad
- Tomás Restrepo, golfista
- Camilo Vera, gimnasta artístico
- Nicole Mancilla, futsalista
- Nicolás Olivera, ciclista de pista
- José Eber González, levantador de pesas
- Sebastián Olivares, levantamiento de pesas
- Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad
- Isabella Bedoya, nadadora
- Luisa Agudelo, futbolista
Candidatos paralímpicos
- Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
- Angie Nicoll Mejía, paratleta
- José Gregorio Lemos, paratleta
- Karen Palomeque, paratleta
- Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
- Francisco Sanclemente, paratleta
- Carlos Daniel Serrano, paranadador
- Nelson Crispín, paranadador
- Carolina Munevar, paraciclista
- Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.
Candidatos a Entrenador del año
- Elías del Valle, entrenador selección de patinaje
- Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
- Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas
- César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol
Candidatos a Dirigente del año
- Alberto Herrera Ayala - Fedepatín
- William Peña - Fedepesas
- Jorge Soto - FECNA
- Ramón Jesurún - Fedefútbol
Candidatos a Equipo del año
- Selección femenina de fútbol de mayores
- Selección femenina de baloncesto
- Selección de patinaje
- Selección sub- 20 masculina de fútbol
- Deportivo Cali Femenino
