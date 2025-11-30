Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Deportista del Año 2025: hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo

Los atletas colombianos más destacados de la temporada se citan este lunes 1° de diciembre en la sede de la UCompensar de Bogotá para asistir a la ceremonia más prestigiosa del deporte colombiano.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
30 de noviembre de 2025 - 11:00 p. m.
Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024
Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El galardón más prestigioso del deporte colombiano ya tiene todo listo para celebrar una nueva edición. Este lunes 1.º de diciembre de 2025 se llevará a cabo la ceremonia del Deportista del Año, un reconocimiento que entregan El Espectador y Movistar, y que desde 1960 destaca a los atletas, equipos y entrenadores más sobresalientes del país.

El evento se realizará en el edificio UCompensar, ubicado sobre la Avenida 68 en Bogotá. Los seguidores del deporte podrán seguir la ceremonia en vivo a través de todas las plataformas y redes sociales de El Espectador, así como en el Facebook y YouTube de Movistar Colombia, que también transmitirán el evento.

La transmisión oficial comenzará a las 11:00 a.m. (hora local), mientras que desde las 10:30 a.m. se podrá ver la previa de la ceremonia. En este 👉🔗enlace👈podrá escuchar las expectativas de los nominados justo antes de que arranque el evento.

Hora, TV y cómo ver la ceremonia en vivo

  • Fecha: lunes 1.º de diciembre de 2025
  • Lugar: edificio UCompensar, Avenida 68, Bogotá
  • Hora de la previa: 10:30 a.m. (hora de Colombia)
  • Hora de la ceremonia: 11:00 a.m. (hora de Colombia)
  • TV: todas las plataformas y redes sociales de El Espectador y Facebook y YouTube de Movistar Colombia

La lista completa de los nominados al premio de El Deportista del Año

Candidatos mayores

  1. Natalia Linares, atleta
  2. Sebastián Muñoz, golfista
  3. Gabriela Rueda, patinadora de velocidad
  4. María Fernanda Timms, patinadora de velocidad
  5. Juan Jacobo Mantilla, patinador de velocidad
  6. Luis Díaz, futbolista
  7. Mayra Ramírez, futbolista
  8. Valeria Arboleda, boxeadora
  9. Ángel Barajas, gimnasta artístico
  10. Jeison López, pesista
  11. Brayan Carreño, patinador artístico
  12. Stefany Cuadrado, ciclista de pista

Candidatos juvenil

  1. Kollin Castro, patinadora de velocidad
  2. Tomás Restrepo, golfista
  3. Camilo Vera, gimnasta artístico
  4. Nicole Mancilla, futsalista
  5. Nicolás Olivera, ciclista de pista
  6. José Eber González, levantador de pesas
  7. Sebastián Olivares, levantamiento de pesas
  8. Sebastián Montoya, piloto de carreras de velocidad
  9. Isabella Bedoya, nadadora
  10. Luisa Agudelo, futbolista

Candidatos paralímpicos

  1. Angélica Bernal, tenista en silla de ruedas
  2. Angie Nicoll Mejía, paratleta
  3. José Gregorio Lemos, paratleta
  4. Karen Palomeque, paratleta
  5. Mayerli Buitrago Ariza, paratleta
  6. Francisco Sanclemente, paratleta
  7. Carlos Daniel Serrano, paranadador
  8. Nelson Crispín, paranadador
  9. Carolina Munevar, paraciclista
  10. Selección masculina de baloncesto en silla de ruedas.

Candidatos a Entrenador del año

  • Elías del Valle, entrenador selección de patinaje
  • Martín Suárez, entrenador de Natalia Linares
  • Luis Arrieta, seleccionador nacional levantamiento de pesas
  • César Torres, seleccionador sub-20 de fútbol

Candidatos a Dirigente del año

  • Alberto Herrera Ayala - Fedepatín
  • William Peña - Fedepesas
  • Jorge Soto - FECNA
  • Ramón Jesurún - Fedefútbol

Candidatos a Equipo del año

  • Selección femenina de fútbol de mayores
  • Selección femenina de baloncesto
  • Selección de patinaje
  • Selección sub- 20 masculina de fútbol
  • Deportivo Cali Femenino

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportista del Año 2025

65 años Deportista EE

UCompensar

Natalia Linares

Jeison López

Gabriela Rueda

Tomás Restrepo

Kollin Castro

Isabella Bedoya

Sebastián Olivares

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.