Deportista del Año: ya son 65 años y contando...

Reconocimientos a los deportistas y homenajes a quienes han sido parte de la historia de este galardón marcaron una jornada llena de memorias y momentos emotivos.

02 de diciembre de 2025 - 11:40 a. m.
AME4688. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/12/2025.- El pesista Yeison López (c) posa junto a deportistas en la ceremonia del deportista del año otorgado por el diario El Espectador y Movistar este lunes, en Bogotá (Colombia). López fue elegido como deportista del año 2025 en Colombia, gracias a la buena temporada que tuvo, en la que se coronó campeón de la categoría de 88 kilogramos del Campeonato Mundial de Halterofilia de la ciudad noruega de Forde. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
AME4688. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/12/2025.- El pesista Yeison López (c) posa junto a deportistas en la ceremonia del deportista del año otorgado por el diario El Espectador y Movistar este lunes, en Bogotá (Colombia). López fue elegido como deportista del año 2025 en Colombia, gracias a la buena temporada que tuvo, en la que se coronó campeón de la categoría de 88 kilogramos del Campeonato Mundial de Halterofilia de la ciudad noruega de Forde. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Esta vez celebramos los 65 años del Deportista del Año de El Espectador y Movistar en la Fundación Universitaria de Compensar. Allí, además de los respectivos reconocimientos, hubo conmemoraciones y homenajes que no podían faltar al celebrarse 65 años de este galardón creado por Mike Forero Nogués. Así como hubo espacios habituales, como los premios a Vida y Obra, también este 2025 agradecimos el legado de casi tres décadas de Olga Barona al frente de este evento, así como de Luis Guillermo Ordóñez, que fue hasta este año el editor de...

