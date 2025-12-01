Deportista del Año de El Espectador y Movistar: 65 años de historia, legado y persistencia

Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024 Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¡Hoy es el día! Este lunes, en el edificio de la UCompensar, en Bogotá, se celebra una nueva edición de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un premio nacido en 1960 que ha trascendido generaciones hasta convertirse en el galardón más prestigioso del deporte colombiano. Tras 65 años de que Mike Forero Nougués lanzara la pregunta originó esta tradición, el país vuelve a detenerse para observar a sus atletas más influyentes: los protagonistas de una temporada que dejó medallas históricas, récords, ascensos profesionales y nuevas...