Deportista del Año de El Espectador y Movistar: 65 años de historia, legado y persistencia

Este lunes se entregará el premio más importante del deporte colombiano. La ceremonia empieza a las 11 de la mañana en la sede de UCompensar, en Bogotá.

Fernando Camilo Garzón
01 de diciembre de 2025 - 01:00 a. m.
Ceremonia del Deportista del Año El Espectador 2024
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¡Hoy es el día! Este lunes, en el edificio de la UCompensar, en Bogotá, se celebra una nueva edición de El Deportista del Año de El Espectador y Movistar, un premio nacido en 1960 que ha trascendido generaciones hasta convertirse en el galardón más prestigioso del deporte colombiano. Tras 65 años de que Mike Forero Nougués lanzara la pregunta originó esta tradición, el país vuelve a detenerse para observar a sus atletas más influyentes: los protagonistas de una temporada que dejó medallas históricas, récords, ascensos profesionales y nuevas...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

