Dominic Vera, un corredor de sangre y desde la cuna

A pesar de tan solo tener 10 años, Dominic habla y corre como un profesional. Aunque se divierte cada vez que hace rugir un motor, desde ya sabe que hace falta mucho trabajo para ser uno de los elegidos por la Fórmula 1.

Daniel Montoya Ardila
26 de febrero de 2026 - 11:00 a. m.
Vera compite en una categoría con niños dos años mayores que él.
Foto: Shift Team Colombia

Hablar con Dominic Vera parece un piloto con muchas carreras encima. Sin embargo, lo cierto es que apenas es un niño de 10 años que sueña con un día llegar a la Fórmula 1. El pequeño no solo se ilusiona con esa posibilidad, sino que también trabaja todos los días por hacerla realidad. Ha participado en varios torneos en Colombia, pero donde más se le ha visto es en Estados Unidos, y ahora en España, donde en este momento forma parte del Champions of the Future, organizado por Susy Wolff, esposa de Toto Wolff, team...

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

