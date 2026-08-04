Downhill, el arte de mirar la vida cuesta abajo

Marcelo Gutiérrez durante el Mundial Máster Downhill de Chile 2026, en el que terminó en el segundo lugar. Foto: Martin Maroto

Marcelo Gutiérrez pasó más de 20 años de su vida en bajadas. Lo hizo a bordo de una bicicleta de ciclomontañismo por lapsos de dos a cinco minutos en los que experimentaba altas velocidades mientras el viento le recordaba esa sensación de libertad que el downhill siempre le hizo sentir.

Esta es una disciplina del ciclismo que se ha hecho popular entre el público de las redes sociales por mostrar el recorrido con una cámara instalada en el lomo de ese caballito de acero.

Esa perspectiva sobre el deporte, de verlo todo siempre hacia abajo, la...