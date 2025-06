Draft NBA 2025: Cooper Flagg y la lección del campeón Oklahoma City Thunder

El Draft no entrega trofeos, pero da las primeras oportunidades reales para construir el camino a uno. Oklahoma City Thunder lo demostró al armar, elección tras elección, al equipo que hoy es campeón de la NBA. Anoche, los Dallas Mavericks apostaron su futuro a Cooper Flagg, la primera selección general.Flagg, a consensus pick as the top US college player as a freshman at Duke University last season, is the second-youngest player taken first overall. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Foto: AFP - TIMOTHY A. CLARY