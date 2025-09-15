Duplantis volvió a romper el récord del mundo: ¡es histórico, ya va 14 veces!

Armand Duplantis, el mejor saltador de garrocha de la historia. Foto: EFE - MICHAEL BUHOLZER

El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el Mundial de Atletismo de Tokio al conquistar su tercer título mundial consecutivo en salto con garrocha y elevar su propio récord mundial a 6,30 metros. La hazaña lo confirma como la gran figura de esta disciplina y uno de los atletas más dominantes de la actualidad.

El concurso fue un espectáculo de precisión y sangre fría. Duplantis aseguró el oro antes de intentar la marca histórica y, tras fallar en dos ocasiones, superó la barra en su tercer intento. La euforia fue inmediata: corrió por el estadio, abrazó a su prometida y celebró junto a sus padres, que lo acompañaron en las gradas del Estadio Nacional.

El podio lo completaron el griego Emmanouil Karalis, que superó los seis metros exactos para quedarse con la plata, y el australiano Kurtis Marschall, que se colgó el bronce con 5,95 metros. Ninguno de ellos pudo amenazar la supremacía de “Mondo”, que sigue ampliando la brecha con el resto de competidores.

Este nuevo registro es la decimocuarta vez que Duplantis bate el récord del mundo desde que lo lograra por primera vez en febrero de 2020. Solo en 2025 ya son tres las ocasiones en las que ha elevado su plusmarca, confirmando que su evolución parece no tener límites.

El sueco había saltado 6,28 metros en pista cubierta en Clermont-Ferrand en febrero y 6,29 metros al aire libre en Budapest hace unos meses. Tokio quedará ahora en su memoria como el escenario donde alcanzó los 6,30 metros y unió de nuevo su nombre a la historia del atletismo.

El Estadio Nacional japonés tiene un significado especial para Duplantis. Allí ganó su primer oro olímpico en 2021, en unos Juegos atípicos marcados por la pandemia de covid-19. Él mismo confesó días antes que le resultó difícil disfrutar de aquella experiencia por el ambiente “apocalíptico” que se vivía entonces.

Su palmarés es ya monumental: campeón olímpico en Tokio 2021 y París 2024, tricampeón mundial (Eugene 2022, Budapest 2023 y ahora Tokio 2025) y subcampeón en Doha 2019. A sus 25 años, acumula títulos y récords a un ritmo que lo proyecta como el mayor garrochista de todos los tiempos.

La jornada en Tokio tuvo otras sorpresas, aunque todas quedaron eclipsadas por la gesta de Duplantis. La suiza Ditaji Kambundji se llevó los 100 metros vallas con récord nacional (12.24) y el neozelandés Geordie Beamish ganó los 3.000 metros obstáculos, arrebatándole el oro en el último instante al marroquí Soufiane El Bakkali.

En el maratón masculino, el tanzano Alphonce Simbu protagonizó una definición para el recuerdo, superando en la línea de meta al alemán Amanal Petros. El oro se decidió por foto-finish, con solo tres centésimas de diferencia, lo que dio a Tanzania su primer título mundial en esta prueba.

El récord de 6,30 metros vuelve a abrir el debate sobre hasta dónde puede llegar Duplantis. Su padre Greg sueña con verlo llegar a 6,40 m, mientras que cálculos científicos del Comité Olímpico Sueco apuntan a que podría alcanzar los 6,51 metros en el futuro. Por ahora, el mundo del atletismo solo puede admirar a un atleta que sigue reinventando los límites de su disciplina.

