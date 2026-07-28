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El ambicioso objetivo de Colombia en los Centroamericanos 2026: proyección de medallas

Con 475 atletas y los primeros oros ya en la maleta, la delegación peleará por los primeros puestos en las justas dominicanas y buscará confirmar su condición como potencia en ciclismo, tiro con arco y patinaje.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
28 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Con 475 atletas y los primeros oros ya en la maleta, la delegación peleará por los primeros puestos en las justas dominicanas y buscará confirmar su condición como potencia en ciclismo, tiro con arco y patinaje.
Con 475 atletas y los primeros oros ya en la maleta, la delegación peleará por los primeros puestos en las justas dominicanas y buscará confirmar su condición como potencia en ciclismo, tiro con arco y patinaje.
Foto: COC

Con 475 atletas repartidos en 34 deportes, la delegación colombiana llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un objetivo claro: pelear el segundo lugar del medallero y sentar las bases del ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras las primeras jornadas de competencia, el balance inicial confirma que el equipo nacional está a la altura de esa aspiración, aunque el camino apenas comienza.

“Tenemos que luchar por ese segundo lugar. México, por lo general, siempre ha sido en múltiples oportunidades...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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