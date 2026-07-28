El ambicioso objetivo de Colombia en los Centroamericanos 2026: proyección de medallas

Con 475 atletas y los primeros oros ya en la maleta, la delegación peleará por los primeros puestos en las justas dominicanas y buscará confirmar su condición como potencia en ciclismo, tiro con arco y patinaje. Foto: COC

Con 475 atletas repartidos en 34 deportes, la delegación colombiana llegó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con un objetivo claro: pelear el segundo lugar del medallero y sentar las bases del ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras las primeras jornadas de competencia, el balance inicial confirma que el equipo nacional está a la altura de esa aspiración, aunque el camino apenas comienza.

“Tenemos que luchar por ese segundo lugar. México, por lo general, siempre ha sido en múltiples oportunidades...