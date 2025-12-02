El Autódromo de Tocancipá está listo para las 6 Horas de Bogotá 2025

Óscar Tunjo, líder del Sesana Racing Team, es uno de los favoritos en esta edición de las 6 Horas de Bogotá. Foto: Club Los Tortugas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las 6 Horas de Bogotá, cierre de la temporada 2025 del automovilismo colombiano, se correrán este fin de semana entre el sábado 6 y el domingo 7 en el Autódromo de Tocancipá. La clásica, organizada por el Club Los Tortugas, volverá a reunir a buena parte del talento nacional.

La gran clásica del automovilismo contará este año con más de 50 autos distribuidos en siete categorías: Fuerza Libre desde 2.001 c.c. (FL), Gran Turismo desde 2.750 c.c. (GT), Turbo Turismos hasta 1.600 c.c. (TT2), Súper Turismos hasta 2.000 c.c. (ST2), Turbo Turismos hasta 1.200 c.c. (TT1), Turismos hasta 1.600 c.c. (ST1) y Turismos hasta 2.000 c.c. (T2).

Entre los nombres fuertes aparece Óscar Tunjo, principal carta colombiana para pelear el triunfo general. El vallecaucano lidera el Sesana Racing Team, que competirá con su tradicional vehículo West y que ya ha ganado en varias ocasiones la categoría principal de esta prestigiosa carrera de resistencia.

A la par, regresará la tripulación ecuatoriana del equipo Abro, vigente campeona de esta tradicional competición colombiana. Miguel y Xavier Villagómez estarán nuevamente a bordo para defender la victoria obtenida el año pasado, cuando protagonizaron un final histórico ante el Radical SR3 #53.

La parrilla también incluye a Ignacio y Juan Ignacio Ruíz, actuales campeones nacionales de automovilismo, quienes competirán con su auto Radical patrocinado por Lavafante. También dirá presente Santiago Lozano con el Radical del equipo LM3 Performance.

La participación femenina volverá a ser determinante, con pilotos destacadas como Paula Russi en un Renault Logan, María Alejandra Echavarría con Chevrolet Aveo y Susana Mora en un Chevrolet Sail. Además, Laura Linares y Miriam Gil compartirán el volante de un Nissan March.

La bandera verde de las 6 Horas de Bogotá se agitará el próximo sábado 6 de diciembre a las 2:00 p.m. El viernes en la tarde se realizarán dos series clasificatorias, una diurna y otra nocturna, cuyos tiempos combinados armarán la grilla en el trazado de 2.725 metros, utilizado en sentido antihorario.

La entrada a la tribuna será gratuita, mientras que el acceso al paddock costará $50.000 y estará disponible en la plataforma de Biciq. También habrá transmisión en vivo por el canal de YouTube del Club Los Tortugas, permitiendo que el cierre del año automovilístico llegue a todo el público aficionado.

Algunos datos de las 6 Horas de Bogotá:

• La carrera nació como Premio Motor en 1986, coincidiendo con los primeros cinco años de la revista del diario El Tiempo que la promovió.

• La primera carrera fue pactada a 100 vueltas, dejando como ganador a los pilotos Pablo Gómez Y Jorge Musson a bordo de un Simca.

• La segunda edición fue pactada a 3 horas. Honorato Espinoza y Lucio Bernal fueron los ganadores en un Fiat 147 turbo.

• Desde 1988 se disputa con el formato actual de 6 horas. Los primeros ganadores de la general fueron Felipe Solano, Álvaro Mejía y John Estupiñán con un Renault 4.

• El máximo ganador del certamen es Jorge Cortés con 6 triunfos (1994, 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999). En las carreras del 95, 96 y 97 su compañero fue Juan Pablo Montoya.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador