El calor extremo interrumpió el Abierto de Australia: Jannik Sinner lo sufrió pero avanzó

El calor extremo obligó a suspender partidos del Abierto de Australia este sábado, mientras Melbourne Park rozaba temperaturas sofocantes durante la séptima jornada de competencia. Jugadores, jueces y público enfrentaron un bochorno persistente, con pausas obligadas para preservar la integridad física.

La escala de estrés térmico llegó al nivel cinco con termómetros cerca de 36 grados, circunstancia que activó el protocolo de la organización y detuvo juegos por la elevada temperatura hasta que las condiciones fueran óptimas para reanudar.

Jannik Sinner, no. 2 del mundo, no fue ajeno a las dificultades y sufrió una breve interrupción en su partido frente a Eliot Spizzirri. A pesar del calor y de algunas molestias físicas, el italiano logró reponerse, cerrar el techo de la Rod Laver Arena y avanzar con esfuerzo a la cuarta ronda del torneo.

¿En qué consiste el protocolo por calor extremo del Abierto de Australia?

El protocolo por calor extremo del Abierto de Australia se basa en una escala que combina temperatura, humedad y radiación solar. Al alcanzar el nivel cinco, se suspenden los partidos en canchas al aire libre, se cierran techos retráctiles y se priorizan pausas para hidratación y recuperación.

“Hoy me costó físicamente, como han visto. Tuve suerte con la regla del calor: cerraron el techo”, dijo Sinner tras su victoria. El campeón vigente reconoció el impacto de las condiciones y ya piensa en su próximo desafío, donde enfrentará a su compatriota Luciano Darderi por un lugar en cuartos.

En el caso de las canchas abiertas la única solución era esperar que la temperatura bajara. Competir en estas condiciones, a 35 grados o más, implica un alto riesgo de deshidratación, golpes de calor y caída del rendimiento físico y cognitivo, pues el cuerpo pierde líquidos y sales con rapidez, aumenta la fatiga, se altera la concentración y se eleva la probabilidad de lesiones musculares y desmayos.

Más partidos en la jornada del Australian Open

Un tercer jugador italiano también se metió entre los 16 mejores: Lorenzo Musetti (5º), quien eliminó al checo Tomas Machac (24º) en cinco sets. “Con el calor sabía que sería una gran pelea”, subrayó el vencedor de esa llave.

En el cuadro femenino, la principal víctima fue la japonesa Naomi Osaka (17ª), quien se retiró antes de su partido de tercera ronda frente a la australiana Maddison Inglis (168ª). Campeona en Melbourne en 2019 y 2021, la ex número uno del mundo sufrió una lesión abdominal.

La polaca Iga Swiatek (2ª), por su parte, dejó escapar su primer set del torneo contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), pero reaccionó con autoridad para imponerse 6-1, 1-6, 6-1. La favorita mostró capacidad de ajuste en medio de una jornada condicionada por el calor.

