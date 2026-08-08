08 de agosto de 2026 - 06:55 p. m.
¿David Alonso tiene lo suficiente para la MotoGP? Este ha sido su impresionante camino
David Alonso ya fue anunciado como piloto de MotoGP. Sin embargo, llegar ahí no fue cuestión de suerte. Fueron años ganando los campeonatos más importantes del motociclismo juvenil hasta convencer a Honda de apostar por él.
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