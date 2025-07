El clamor de los atletas colombianos ante el recorte presupuestal al deporte

Las delegaciones que representarán a Colombia en los Juegos Mundiales y los Bolivarianos Junior posan junto a Patricia Duque, ministra del deporte, y Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Foto: Ministerio del Deporte

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos días, figuras del deporte colombiano han encendido las alarmas ante el fuerte recorte presupuestal que enfrenta el Ministerio del Deporte. Para 2025, la cartera pasó de contar con 1,3 billones de pesos a solo 400 mil millones. La drástica reducción golpeó directamente la preparación de atletas en pleno ciclo olímpico.

Deportistas de alto nivel expresaron en la última semana sus inquietudes respecto al recorte de recursos asignados a este sector. Piden al Gobierno Nacional reconsiderar sus decisiones presupuestales para no comprometer el futuro de los atletas del país.

Uno de los mensajes más contundentes vino del gimnasta nortesantandereano Ángel Barajas, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, quien le habló directamente a Gustavo Petro, presidente de la república.

¡AYUDA 💔! Ángel Barajas habla por todo el deporte colombiano pidiendo ayuda tras el continuo recorte al presupuesto, y la baja cuota designada al 2026.



¡Por favor 🙌🏻, no dejen los sueños de nuestros deportistas atrás! pic.twitter.com/dNqieWXrQI — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) July 25, 2025

“Necesitamos un presupuesto suficiente para así tener una muy buena preparación, tener unas competencias de calidad y mantener la ilusión de los colombianos”, comentó Barajas, quien necesita apoyo para el ciclo rumbo a las justas de Los Ángeles 2028. “Presidente, espero que no me falle a mí y no le falle al deporte colombiano”, agregó.

El exciclista Rigoberto Urán, medallista olímpico en Londres 2012, también se pronunció. “Estamos viviendo una crisis muy grande en nuestro deporte. Yo fui deportista gracias a todo el apoyo que recibí del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales y de muchas instituciones”, denunció el antioqueño.

Rigo fue enfático al resaltar el efecto transformador que tiene el deporte en las jóvenes generaciones e invitó a la rama ejecutiva a invertir más: “Estamos en pleno ciclo olímpico y se necesitan más recursos para que estos deportistas puedan seguir levantando”.

Robert Farah, extenista y campeón de Wimbledon en 2019, advirtió que el impacto del recorte no será inmediato, pero sí devastador en el mediano plazo: “Si esto continúa así, se verá en los Juegos Olímpicos de 2032. Las ligas y federaciones van a tener menos maneras de trabajar”.

A la preocupación se han sumado voces desde otros frentes del deporte nacional, como la del exárbitro Fernando Panezzo, quien lanzó una alerta: “El futuro del deporte está en grave peligro”, señaló el colegiado, quien además cuestionó la gestión del Ministerio durante el Gobierno Petro.

La cartera del Deporte ha estado encabezada por cuatro funcionarias en lo que va de la actual administración. María Isabel Urrutia, campeona olímpica, fue la primera en el cargo, pero salió por presuntas irregularidades en contratación. Astrid Rodríguez, su sucesora, renunció luego de que el país perdiera la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027.

La última ministra en salir fue Luz Cristina López, en febrero pasado, luego de que Petro le pidiera la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Su gestión enfrentó críticas por baja ejecución presupuestal y desde entonces la cartera quedó a cargo de Patricia Duque.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador