Arévalo fue medalla de oro en la marcha atlética de 20 kilómetros del Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 en Londres.

El colombiano Eider Arévalo, se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de registrar una marca de 1:19.23 en la prueba de los 20 k.m. marcha del World Race Walking Tour Dudinska, República Checa, 2023.

🤩 El colombiano Eider Arévalo, se clasificó a los Juegos Olímpicos de @Paris2024 🇫🇷, luego de registrar una marca de 1:19.23 en la prueba de los 20 k.m. marcha del World Race Walking Tour Dudinska, Eslovaquia, 2023.



Arévalo se convierte en el colombiano número veinte que participará en París. Por el momento, lo acompañarán 18 futbolistas de la selección femenina de fútbol de Colombia y la también atleta Lorena Arenas.

Su primer gran triunfo como marchista fue en mayo de 2010, cuando ganó medalla de oro en la Copa Mundo que se disputó en Chihuahua, México, registrando un nuevo récord nacional, con un tiempo de 42 minutos y 13 segundos. Luego llegaron sus dos títulos en mundiales juveniles: En Saransk, Rusia (41 minutos y 17 segundos) y en Barcelona, España (40 minutos y 9 segundos).

A pesar de los logros, el trabajo no se ha negociado y en Río 2016, sus segundos Juegos Olímpicos, terminó en una honorable casilla 15, lo que lo motivó a seguir entrenando para acercarse a los mejores del mundo.

En 2017 recogió su gran premio. En el Mundial de Atletismo de Londres registró una marca de 1h18:53 en los 20 kilómetros marcha y se colgó su primera medalla de oro en unas justas de este nivel. Fue la sexta en la historia del atletismo colombiano tras cuatro de Caterine Ibargüen (dos oros, un bronce y una plata) y una de Luis Fernando López.

Arévalo venció por dos segundos al joven ruso Sergey Shirobokov, de 18 años. El bronce fue para el brasileño Caio Bonfirm. “No me creo que sea campeón del mundo. Doy gracias a Dios por este triunfo. Trabajamos mucho para esto”, dijo Arévalo luego de su victoria. “Debo esto a mi país, a mi familia, que siempre me ha apoyado. No puedo con la alegría”, añadió.

