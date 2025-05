El corazón de tenista del nuevo papa: la inesperada pasión de León XIV

León XIV, al ser escogido como nuevo papa. Foto: EFE - ETTORE FERRARI

El humo blanco se elevó este jueves desde la chimenea de la Capilla Sixtina, anunciando al mundo que los 133 cardenales electores habían elegido al sucesor del papa Francisco.

El elegido fue el cardenal norteamericano Robert Francis Prevost, quien asumió el pontificado con el nombre de León XIV. En medio de su elección, que marca una continuidad con la visión reformista de Francisco, se reveló una faceta hasta ahora desconocida para muchos: su gran pasión por el tenis.

La pasión por el tenis del papa León XIV

Prevost, de padre francés y ascendencia española por parte de su madre, además de ser licenciado en Teología y Matemáticas, también tiene una relación cercana con el deporte, como él mismo relató hace dos años en una entrevista publicada por augustinianorder.org.

“Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo, así que tengo muchas ganas de volver a la pista”, dijo entonces.

Consultado sobre qué hacía en su tiempo libre, Prevost añadió con humor que su nuevo trabajo —en ese momento ya en un alto cargo en la Curia Romana— no le dejaba mucho espacio para ello: “Mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello, pero espero retomar”.

Es de suponer que ahora, como papa León XIV, aún tendrá menos.

Estas fueron las primeras palabras del papa León XIV, quien desde el balcón de San Pedro saludó a los miles de fieles que llegaron a conocer el nombre del nuevo pontífice.

¿Quién es el nuevo papa Robert Prevost?

Nacido en Chicago en 1955, Robert Prevost, de 69 años, es un sacerdote agustino con una sólida trayectoria en la vida religiosa. Obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en Roma y dedicó gran parte de su vida pastoral al servicio misionero en Perú, donde fue obispo de Chiclayo y desempeñó un papel clave en la formación de nuevos sacerdotes. Su cercanía con las comunidades locales lo convirtió en una figura muy apreciada en América Latina.

En 2023 fue designado prefecto del Dicasterio para los Obispos por el papa Francisco, uno de los cargos más influyentes de la Curia Romana. Su elección como pontífice representa una continuidad con la línea pastoral de su antecesor. Al escoger el nombre de León XIV, establece un vínculo simbólico con León XIII, recordado por su encíclica Rerum Novarum, pionera de la doctrina social de la Iglesia. Todo indica que su pontificado combinará una firme vocación pastoral con un espíritu sencillo y cercano.

