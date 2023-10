El cuarto mundial de Dominó se celebra en Barranquilla

Partida de Dominó en Trinidad, Cuba. Foto: Getty Images/Cavan Images RF - Getty Images

Cita mundial inédita. Por primera vez Barranquilla recibe al Mundial de Dominó, organizado por la Federación Mundial de Dominó, una organización que trabaja para promover el Dominó en todos los países y hoy es clave Colombia para que se dé esta cita.

Para este evento confirmaron más de 400 atletas, representando 15 delegaciones, las cuales son:

- Abjasia

- Barbados

- Chile

- Colombia (anfitrión)

- Costa Rica

- Cuba

- España

- Estados Unidos

- Jamaica

- México

- Panamá

- Puerto Rico

- República Dominicana

- San Andrés Islas (Colombia)

- Venezuela

La delegación con más atletas para esta competencia organizada por FEMUNDO es la de República Dominicana, que trajo desde ‘La Hipaniola” 160 atletas del dominó. Esta representación, como las otras participantes, no solo vienen a competir, sino a disfrutar de los espacios turísticos que tiene Barranquilla y sus ciudades cercanas.

El IV mundial de dominó se realizará en Barranquilla y entregará una bolsa de US$45.000 en premios. El evento tendrá participación en tres modalidades, distribuyendo los principales premios de la siguiente manera:

- Individual: Primer puesto – US $5.000, Segundo – US $2.500, Tercero – US $1.500, y Cuarto US $1.000.

- Pareja: Primer puesto – US $1.500, Segundo – US $1.000, Tercero – US $500.

- Equipo: Primer puesto – US $8.000, Segundo – US $5.000, Tercero – US $3.000, y Cuarto US $2.000.

La realización de este IV Mundial de Dominó para la ciudad de Barranquilla es muy importante, ya que por medio de FEMUNDO, se ayudó para que la disciplina del Dominó pasara en Colombia de ser una actividad lúdica a ser una disciplina deportiva, luego de que se recibiera el reconocimiento por parte de la Secretaría de Recreación y Deportes del distrito e Indeportes Atlántico este 18 de septiembre, fecha importante para este ejercicio.

La primera competición fue realizada en Puerto Rico, mientras que la segunda y la tercera fue en Bocachica y Santi Domingo, República Dominicana

Horarios

Martes:

- 4pm-8pm: Modalidad pareja (1era a 4ta ronda)

Miércoles

- 9am: Inauguración del evento GRAN SALÓN Hotel El Prado

- 10:30am: Modalidad individual (1era-2da ronda)

- 3pm-7pm: Modalidad individual (3era-6ta ronda)

- 7pm-9pm: Modalidad pareja (ta-6ta ronda)

Jueves

- 9am-1pm: Modalidad por equipos (1era-4ta ronda)

- 3pm-8pm: Modalidad por equipos (5ta-9na ronda)

- 8pm-9:30pm: Modalidad parejas (7ma-8va ronda)

Viernes

- 9am-1pm: Modalidad individual (7ma-10ma ronda)

- 3pm-4pm: Gran Final por parejas (9na ronda)

- 4pm-5pm: Gran Final por equipos (10ma ronda)

- 5pm-6pm: Gran Final Individual (11ava ronda)

- 7pm-10pm: Premiación

