El deporte, a la deriva en el gobierno Petro: ¿qué pasa con el presupuesto?

Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se han concentrado en la Plaza de Bolívar para pedir por el presupuesto. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Meses antes del Mundial de Atletismo en el que Natalia Linares ganó su histórica medalla de bronce en la prueba de salto largo, su entrenador, Martín Suárez, estuvo a punto de dejar todo tirado. “El proceso de este año fue muy duro por el recorte presupuestal. A los entrenadores nos redujeron el 50 % del sueldo y pasamos cinco meses sin contrato (de enero a junio). Yo soy padre de familia y hubo un momento en el que los números no daban, pensé seriamente en renunciar. Se lo comenté a mis jefes. Les dije que estaba pensando en no continuar,...