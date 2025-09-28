Logo El Espectador
El deporte, a la deriva en el gobierno Petro: ¿qué pasa con el presupuesto?

En medio de la discusión por el presupuesto para 2026 que se adelanta en el Congreso, el futuro del deporte sigue marcado por la incertidumbre. El gobierno ha invertido, pero la falta de ejecución ha golpeado fuertemente a todo el sector.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de septiembre de 2025 - 05:00 p. m.
Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se han concentrado en la Plaza de Bolívar para pedir por el presupuesto.
Atletas, entrenadores y dirigentes de todo el sistema deportivo nacional, olímpico y paralímpico, se han concentrado en la Plaza de Bolívar para pedir por el presupuesto.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Meses antes del Mundial de Atletismo en el que Natalia Linares ganó su histórica medalla de bronce en la prueba de salto largo, su entrenador, Martín Suárez, estuvo a punto de dejar todo tirado. “El proceso de este año fue muy duro por el recorte presupuestal. A los entrenadores nos redujeron el 50 % del sueldo y pasamos cinco meses sin contrato (de enero a junio). Yo soy padre de familia y hubo un momento en el que los números no daban, pensé seriamente en renunciar. Se lo comenté a mis jefes. Les dije que estaba pensando en no continuar,...

