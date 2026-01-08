Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El deporte como narrativa: Trump, FIFA y el negocio rentable del sportwashing

Una Copa del Mundo o unos Juegos Olímpicos sirven para lavar la cara de un Gobierno, pero no es algo que funciona por su propio peso. Los medios también juegan un papel clave en ese propósito.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Bello
Daniel Bello
08 de enero de 2026 - 01:39 p. m.
Infantino y Trump, en la Casa Blanca.
Infantino y Trump, en la Casa Blanca.
Foto: EFE - MICHAEL REYNOLDS

Con el revuelo de la intervención militar que Estados Unidos llevó a cabo en Venezuela —y el respaldo de la FIFA a uno de los anfitriones de su Mundial en 2026 a pesar de violar el derecho internacional—, el término sportwashing ha sido muy citado no solo en los círculos académicos, sino que también se ha metido en la conversación del día a día, sobre todo en año con una coyuntura futbolística tan fuerte.

El sportwashing se refiere a la “lavada de cara” que hacen políticos a través de eventos deportivos. Gobiernos, líderes e...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

FIFA

sportwashing

Deporte

Donald Trump

Trump

PremiumEE

 

Yolanda Maje Cubides(p60yk)Hace 11 minutos
Me gustan los periodistas que muestran las dos caras de la moneda. Gracias por este artículo
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.