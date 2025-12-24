El Deporte en Colombia y el mundo: 10 momentos que resumen un 2025 lleno de hazañas

James Rodríguez, Luis Díaz y Dayro Moreno celebran la clasificación de Colombia al Mundial de 2026. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

En 2025 el deporte volvió a contarse en escenas que parecían imposibles y en gestos que explican por qué seguimos mirando, creyendo y emocionándonos. Este fue un año de hazañas que rompieron récords, de títulos que cerraron promesas, de despedidas que estremecieron al mundo y de regresos que parecían improbables.

Desde finales históricas y campeones que marcaron época hasta momentos de colombianos que cruzaron generaciones y disciplinas, este recorrido reúne las imágenes, los nombres y las historias que definieron el año. Diez momentos del...