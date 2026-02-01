Logo El Espectador
El deporte en el Catatumbo: las voces de resistencia

Entre polideportivos, gimnasios improvisados y carreteras difíciles, esta región ha encontrado una forma de contar historias más allá de su adversidad.

Daniel Bello
01 de febrero de 2026 - 04:00 p. m.
Camilo Vera, figura de la gimnasia colombiana.
Foto: COC

El Catatumbo es una región del nororiente de Colombia, ubicada principalmente en el departamento de Norte de Santander y con una pequeña porción en el sur del Cesar, que se extiende entre la Cordillera Oriental y el lago de Maracaibo, en la frontera con Venezuela.

Está compuesta por municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de Belén, Ocaña, Río de Oro, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta zona fronteriza, de clima cálido y húmedo en gran parte de su extensión, ha sido centro de disputas por el control de...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

