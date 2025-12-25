Logo El Espectador
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El deporte sordolímpico colombiano, una historia sin ruido

La Federación Colombiana Deportiva de Sordos consolidó en Tokio 2025 el mejor resultado de su historia, al conseguir el primer oro sordolímpico para Colombia.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
25 de diciembre de 2025 - 11:00 p. m.
Foto: FECOLDES

En el deporte, una de las premisas de la disciplina es el trabajo en silencio y esforzarse para que la acción hable más que las palabras. Pero hay una parte de la historia que se construye por condición. Para los deportistas sordos, el silencio no es metáfora, sino el punto de partida.

Durante casi medio siglo, la Federación Colombiana Deportiva de Sordos (Fecoldes) ha trabajado en silencio. No por falta de resultados, sino porque el deporte sordolímpico en Colombia ha debido abrirse paso en un sistema que durante años lo dejó en los márgenes....

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

