El deporte sordolímpico colombiano, una historia sin ruido

La Federación Colombiana Deportiva de Sordos consolidó en Tokio 2025 el mejor resultado de su historia, al conseguir el primer oro sordolímpico para Colombia. Foto: FECOLDES

En el deporte, una de las premisas de la disciplina es el trabajo en silencio y esforzarse para que la acción hable más que las palabras. Pero hay una parte de la historia que se construye por condición. Para los deportistas sordos, el silencio no es metáfora, sino el punto de partida.

Durante casi medio siglo, la Federación Colombiana Deportiva de Sordos (Fecoldes) ha trabajado en silencio. No por falta de resultados, sino porque el deporte sordolímpico en Colombia ha debido abrirse paso en un sistema que durante años lo dejó en los márgenes....