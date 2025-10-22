Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El deporte y las hazañas que desafían la lógica humana: récords y gestas histórica

Estas son algunas de las hazañas más impresionantes de los deportes extremos.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
22 de octubre de 2025 - 12:06 p. m.
Un atleta originario de Estonia hace historia al traer a la vida el hito realizado en 1895 por el canadiense Harry Warner quien atravesó el abismo entre el cerro de Monserrate y el Guadalupe.
Un atleta originario de Estonia hace historia al traer a la vida el hito realizado en 1895 por el canadiense Harry Warner quien atravesó el abismo entre el cerro de Monserrate y el Guadalupe.
Foto: kevin molano / Red Bull Content Pool

El deporte siempre ha tenido algo de irracionalidad. Empieza siendo una prueba contra el tiempo o el cuerpo, pero termina siendo una batalla contra los límites de lo posible. Hay quienes corren más de 200 kilómetros, quienes bucean hasta donde la oscuridad comienza a tragarse el oxígeno, o quienes se lanzan desde la estratósfera solo para sentir la libertad de caer. Lo que une a todos ellos es una idea fija: desafiar la lógica humana.

Entre esos nombres aparece uno que, más que un atleta, parece un personaje salido de un libro de aventuras:...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Deportes Extremos

Récords Deporte

Noticias de Deporte

Jaan Roose

Jaan Roose Monserrate

Records Deportes Extremos

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.