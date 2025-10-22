El deporte y las hazañas que desafían la lógica humana: récords y gestas histórica

Un atleta originario de Estonia hace historia al traer a la vida el hito realizado en 1895 por el canadiense Harry Warner quien atravesó el abismo entre el cerro de Monserrate y el Guadalupe. Foto: kevin molano / Red Bull Content Pool

El deporte siempre ha tenido algo de irracionalidad. Empieza siendo una prueba contra el tiempo o el cuerpo, pero termina siendo una batalla contra los límites de lo posible. Hay quienes corren más de 200 kilómetros, quienes bucean hasta donde la oscuridad comienza a tragarse el oxígeno, o quienes se lanzan desde la estratósfera solo para sentir la libertad de caer. Lo que une a todos ellos es una idea fija: desafiar la lógica humana.

Entre esos nombres aparece uno que, más que un atleta, parece un personaje salido de un libro de aventuras:...