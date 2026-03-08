El diamante que quiere brillar: el béisbol colombiano entre talento y dificultades

La selección de Colombia disputará por tercera vez consecutiva el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: Federación Colombiana de Béis

Bases llenas en el diamante de béisbol. Ya era de noche, aunque el partido había iniciado cuando apenas caía el sol en el Kino Veterans Memorial Stadium, en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Era principios de marzo de 2025 y la selección de Colombia le ganaba 9-0 a Alemania. Estaba a tan solo una carrera de conseguir la victoria por la regla de la misericordia —que da por concluido el partido cuando uno de los equipos gana por 10 o más carreras a partir de la séptima entrada.

Se prepara el bateador colombiano. Agarra el bate y lo...