El diamante que quiere brillar: el béisbol colombiano entre talento y dificultades

En entrevista con El Espectador, Jimmy Char, presidente de la Federación Colombiana de Béisbol; José Mosquera, mánager de la selección de Colombia; y José Quintero, uno de los buscatalentos más reconocidos del béisbol colombiano, hablaron sobre el panorama actual de este deporte en el país.

Diego Alejandro Daza Gómez
08 de marzo de 2026 - 04:00 p. m.
La selección de Colombia disputará por tercera vez consecutiva el Clásico Mundial de Béisbol.
Foto: Federación Colombiana de Béisbol

Bases llenas en el diamante de béisbol. Ya era de noche, aunque el partido había iniciado cuando apenas caía el sol en el Kino Veterans Memorial Stadium, en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Era principios de marzo de 2025 y la selección de Colombia le ganaba 9-0 a Alemania. Estaba a tan solo una carrera de conseguir la victoria por la regla de la misericordia —que da por concluido el partido cuando uno de los equipos gana por 10 o más carreras a partir de la séptima entrada.

Se prepara el bateador colombiano. Agarra el bate y lo...

Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

