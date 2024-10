El emotivo mensaje de Roger Federer a Rafael Nadal tras el anuncio de su retiro

Roger Federer (izq.) y Rafael Nadal durante la Laver Cup 2022. Foto: Laver Cup

Una leyenda del tenis está dando por concluida una carrera increíble. Este jueves, la superestrella del tenis español Rafael Nadal anunció que pone fin a su carrera como jugador. En un video publicado en las redes sociales, Nadal reveló su decisión de retirarse del deporte y que su último torneo se llevará a cabo en la Copa Davis de noviembre en Málaga, España.

“Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional. La realidad es que han sido unos años difíciles, sobre todo estos dos últimos. No creo que haya podido jugar sin limitaciones. Es evidente que es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomar”, anunció Nadal en un video compartido en su cuenta de Instagram.

“Pero en esta vida todo tiene un principio y un final, y creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera que ha sido larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiera podido imaginar”, agregó Rafa.

La decisión de Nadal de poner punto final a su carrera se produce dos años después de la retirada de Roger Federer. La leyenda del tenis suizo también envió un sentido mensaje a su ex rival.

“¡Vaya carrera, Rafa!”, comentó Federer en la publicación de Nadal en Instagram.“Siempre esperé que este día nunca llegara. Gracias por los recuerdos inolvidables y todos tus increíbles logros en el juego que amamos. ¡Ha sido un absoluto honor! “.

No se puede contar la historia completa de la carrera de Nadal o Federer sin mencionar su rivalidad y al ser dos de los mejores tenistas en la historia del deporte blanco. Entre los dos suman 42 títulos de Grand Slam en individuales; Federer ganó 20, mientras que Nadal consiguió 22.

En su último partido de individuales ATP, Roger superó a Rafa en las semifinales de Wimbledon 2019.

