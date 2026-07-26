El Gran Premio Mobil Delvac hizo historia en el Autódromo de Tocancipá: galería

La edición número 38 del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas comenzó este sábado en el Autódromo de Tocancipá, con una jornada que reunió a más de 149 conductores. La competencia, considerada una de las principales del transporte de carga pesada en Colombia, puso a prueba la precisión, experiencia y destreza de los participantes.

Uno de los principales acontecimientos de la jornada fue la primera Copa Femenina Mobil Delvac, una nueva categoría creada para reconocer la participación de las mujeres en el transporte de carga pesada. Cinco conductoras de diferentes regiones del país asumieron pruebas de habilidad, precisión y maniobrabilidad frente a los asistentes.

Tras superar las rondas clasificatorias y disputar la final, Juliana Castelblanco se convirtió en la primera campeona de la Copa Femenina Mobil Delvac. La conductora se impuso ante Juliet Huertas y obtuvo, además del reconocimiento por su triunfo, el derecho a participar en la próxima edición del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas.

“Es increíble saber que lo que uno se soñó durante muchos años, hoy se hace realidad. También es increíble que esto sea dentro de un evento exclusivamente para las mujeres, el cual se esperó con mucha emoción y adrenalina durante todo un año”, afirmó Castelblanco tras conquistar el título de la nueva categoría.

La jornada también incluyó las primeras pruebas clasificatorias del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas, en las que los participantes enfrentaron diferentes desafíos para medir su precisión, capacidad de maniobra y control de los vehículos. Después de las competencias disputadas durante este sábado, 70 conductores avanzaron a las siguientes fases del certamen.

Por otra parte, la XI Copa Campeón de Campeones reunió a algunos de los pilotos destacados en la historia del evento. Henry David Guio se quedó con el título después de superar en la final a Julián Pedraza, quien llegaba como vigente campeón del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas, tras conquistar la edición número 37.

La competencia continuará este domingo 26 de julio con las pruebas definitivas del Gran Premio Mobil Delvac de Tractomulas. La programación concluirá con la definición del campeón de la edición 2026 y la ceremonia oficial de premiación, luego de una jornada inaugural que también abrió un nuevo espacio para la participación femenina en el sector transportador.

Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador. Foto: El Espectador

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador