El Kia Open Challenger ATP 75 vuelve a Bogotá con entrada gratuita

El Kia Open Bogotá Challenger ATP 75 tendrá sede en el Carmel Club. Foto: Cortesía

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El Kia Open Bogotá Challenger ATP 75 confirmó su vuelta al circuito ATP Challenger Tour con sede en el Carmel Club, uno de los escenarios deportivos más tradicionales de la capital colombiana. Fechas exactas y nómina de jugadores confirmados aún no han sido reveladas por la organización.

El torneo tiene historia en la ciudad. A lo largo de sus ediciones anteriores, el Challenger bogotano fue escenario para tenistas que después compitieron en eventos que hacen parte de la élite del circuito mundial, además de convertirse en una de las principales vitrinas para los representantes colombianos del tenis profesional en su propio país.

La edición 2026 estará organizada por South Sports LA, empresa especializada en la promoción de eventos tenísticos en América Latina, y contará con el respaldo institucional del Ministerio del Deporte y del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD). La organización también anunció que próximamente revelará sus aliados estratégicos.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el acceso gratuito para todos los aficionados, aunque con aforo limitado. Los interesados en asistir deberán realizar un registro previo a través de la plataforma Fanki.com, cuyo enlace y condiciones serán precisados cuando se confirme el calendario oficial del torneo.

El Carmel Club, sede elegida para recibir la competencia, es un recinto con una larga tradición tenística en Bogotá y ha albergado eventos de alto nivel en distintas disciplinas, como la Copa Davis en 2022. Su elección como sede reafirma el vínculo del torneo con los espacios históricos del deporte capitalino.

South Sports LA prometió más anuncios en las próximas semanas a través de los canales oficiales del evento, donde se espera conocer el cuadro de participantes, las fechas del torneo y las actividades paralelas para el público. El regreso del Challenger a Bogotá se perfila como uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario nacional en 2026.

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