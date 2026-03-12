“El Ministerio no existía, había perdido la confianza del sistema deportivo”: Patricia Duque

La ministra del Deporte, Patricia Duque. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Ministerio del Deporte ha sido una de las carteras más inestables del gobierno de Gustavo Petro. A pocos meses de que acabe el mandato, pocas han sido las veces que las aguas han estado calmas en ese despacho. En menos de cuatro años, pasaron cuatro ministras. Sin embargo, solo una logró completar un ciclo completo de 365 días: Patricia Duque. Su permanencia marca un contraste con la turbulencia que caracterizó al sector durante buena parte del mandato presidencial.

Antes de su llegada, el Ministerio había acumulado una serie de crisis que...