El Mundial de Voleibol: otra gesta de las mujeres colombianas

El recorrido de la selección nacional en los últimos años ha sido una revolución en un entorno que nunca le ofreció las garantías mínimas. Es, a la vez, el reflejo de otras disciplinas colectivas en el país, que logran competir contra los mejores equipos del planeta sin estructuras sólidas que fomenten el desarrollo de estos deportes.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
23 de agosto de 2025 - 10:59 p. m.
La selección de Colombia, en el Mundial de Voley.
La selección de Colombia, en el Mundial de Voley.
Foto: Federación Internacional de Voleibol

Los últimos años han sido históricos para el voleibol femenino colombiano. La última década marcó el salto de una selección sin tradición mundialista a un equipo competitivo en la élite regional y con presencia global. En este periodo llegaron los tres subcampeonatos consecutivos en el Sudamericano (2017, 2019 y 2021), la primera plata en Juegos Panamericanos (Lima 2019) y las meritorias clasificaciones a los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2025, las primeras de la historia. A esto se sumaron los logros en la Copa Panamericana, con el bronce...

Por Fernando Camilo Garzón

