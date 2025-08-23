El Mundial de Voleibol: otra gesta de las mujeres colombianas

La selección de Colombia, en el Mundial de Voley. Foto: Federación Internacional de Voleibol

Los últimos años han sido históricos para el voleibol femenino colombiano. La última década marcó el salto de una selección sin tradición mundialista a un equipo competitivo en la élite regional y con presencia global. En este periodo llegaron los tres subcampeonatos consecutivos en el Sudamericano (2017, 2019 y 2021), la primera plata en Juegos Panamericanos (Lima 2019) y las meritorias clasificaciones a los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2025, las primeras de la historia. A esto se sumaron los logros en la Copa Panamericana, con el bronce...