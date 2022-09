El nuevo parte médico de Luis Quiñones, boxeador que quedó en coma tras combate

Luis Quiñones sigue delicado y en estado de coma inducido, luego de la pelea que disputó el pasado 24 de septiembre contra José Muñoz por el título nacional de las 140 libras en Barranquilla.

El pugilista se encuentra en la Clínica General del Norte de la capital del Atlántico, a donde fue llevado después de que su estado de salud se deterioró como consecuencia del combate.

Según el reporte del centro médico, Quiñones presenta un deterioro neurológico severo y actualmente se encuentra intubado con respiración artificial.

El pronóstico del boxeador, que perdió la pelea por nocaut, es reservado y según el reporte del hospital, emitido en la noche del lunes, las próximas 48 horas serán claves.

Quiñones ingresó al hospital el 24 de septiembre con un “deterioro neurológico producto de un trauma craneoencefálico por contusiones traumáticas craneales” ocasionadas por la pelea, explica el centro médico.

El boxeador presenta “somnolencia progresiva, obnubilación” y no responde a los estímulos de reanimación de los médicos. Sin embargo, la Clínica General del Norte aclaró que no podrá determinar la evolución del estado de salud del deportista hasta que no se haya superado el estado de evaluación.

Por ahora, Luis Quiñones seguirá en valoración de neurocirugía y se espera que reaccione en las próximas horas de forma positiva.

