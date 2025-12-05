El palabrero detrás de las medallas

Luis Arrieta (izq.) celebra con Yenny Álvarez durante una competencia del ciclo olímpico. Foto: DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT - DIEGO ALVUJAR/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Parte del trabajo de un periodista deportivo es quedarse con el resultado, la medalla, el registro. Casi siempre los titulares de las noticias y los encabezados de los periódicos enuncian quién se colgó la presea en el cuello, pero pocas veces le dan un centímetro de tarima a quienes planifican, preparan, entrenan e impulsan los sueños de los deportistas. Aquellos entrenadores que desde el poder de la palabra encuentran la manera de convertir la ansiedad en calma, los nervios en fuerza y las ilusiones de un país en medallas para mostrar.

“El legado para mis atletas, para este deporte y para Colombia, es haber sido el entrenador que siempre estuvo en el momento correcto y pronunció las palabras precisas para hablarles a sus deportistas”, dice Luis Carlos Arrieta, licenciado en Educación Física de la Universidad del Atlántico, entrenador nacional de halterofilia desde hace 10 años y el único en tener dos selecciones de levantamiento de pesas, una masculina y otra femenina, campeonas del mundo en años distintos; una hazaña que solo el paso del tiempo ayudará a dimensionar.

Cuando Arrieta comenzó su camino como entrenador principal durante el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, uno de sus mayores temores era convertirse en el entrenador que rompiera una tradición de un cuarto de siglo. Desde Sídney 2000, Colombia consigue al menos una medalla olímpica en levantamiento de pesas. La primera fue de la histórica María Isabel Urrutia y su oro en la categoría de los 75 kg. A esa presea le siguieron otras 10, siendo la más reciente la de plata que obtuvo Jeison López en París 2024.

Durante esas mismas justas, Mari Leivis Sánchez también se colgó una medalla de plata, esta vez en la categoría de los 71 kg. Resultados que no solo hablan de un deporte muy laureado en el país, sino también de un proceso que para Luis Arrieta es producto de la constancia y la paciencia. “Cuando Jeison López era juvenil yo ya lo estaba acompañando en sus competencias, a pesar de no ser el entrenador titular. Eso les permitió a ellos conocer mi trabajo mucho antes de que llegaran los triunfos; lo que significa un acople a la categoría mayor mucho más fácil”.

Este atlanticense de sonrisa serena tiene claro que no son los atletas quienes se acomodan al entrenador, sino al revés. “Hay que identificar al atleta, pues no todos van a reaccionar de la misma forma a las palabras. Algunos necesitan la aprobación del grupo que lo acompaña y otros prefieren el silencio de quienes están alrededor; ese es mi trabajo: personalizar el trato con todos mis dirigidos. Eso hace la diferencia en los momentos más álgidos de la competencia”, expresa.

Instantes de tensión como el que el ganador al premio a Entrenador del Año de El Espectador vivió en Tokio 2020. Para esa cita olímpica, Colombia, China y Estados Unidos fueron los únicos países que clasificaron a sus equipos de halterofilia completos (seis deportistas por nación). Sin embargo, una sanción por dopaje dejó al país con la mitad de sus participantes, lo cual mermó las posibilidades de medalla. Justo lo que Arrieta temió al inicio de ese ciclo olímpico, pero aun así y con todo en contra, la tradición no se rompió.

Luis Javier Mosquera, en la categoría de los 64 kg, le devolvió el alma al cuerpo a su entrenador cuando se subió al podio en el segundo lugar. “La medalla de Tokio 2020 fue especialmente gratificante porque existió la posibilidad de que Colombia no participara en halterofilia en esos juegos. Por eso siempre me dije que no podía ser yo quien rompiese esa racha que viene desde Sídney 2000 con María Isabel Urrutia”. Una consigna y un objetivo que son muy importantes para este entrenador, aunque no son lo único en lo que piensa.

Arrieta es consciente de que el levantamiento de pesas no es el deporte más popular de Colombia, por eso agradece la visibilidad que le dan medios de comunicación; no obstante, también acepta que es un arma de doble filo, pues el país solo se acuerda de esta disciplina cada cuatro años, cuando todos comienzan a hablar de las posibilidades de medalla. En ese listado, la halterofilia casi siempre ocupa el primer lugar. “El panorama cambia cada ciclo, por eso es importante no quedarse solo con lo que ellos hacen cada cuatro años”.

El entrenador asegura que los colombianos tienen una gran camada y un gran relevo generacional de cara al futuro, y entiende la importancia de entregarle al país un grupo de atletas que igualen o superen lo hecho por Jeison López y Mari Leivis Sánchez. “El proceso desde las categorías juveniles es lo único que permite planificar y mejorar con el tiempo. En eso es que se debe basar la confianza de un deportista. El trabajo es lo único que los puede llevar a los resultados”. Palabras de un trabajador incansable que, a pesar de siempre estar a un lado de la plataforma, tiene puestos su corazón y su alma en cada envión, cada bocanada de oxígeno y cada victoria.

