El piloto Sebastián Montoya consiguió su primer podio del año en la Fórmula 2

Sebastián Montoya, en su segunda temporada de F2. Foto: Prema Racing

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El mismo día que la selección de Colombia se juega su reputación en el Mundial 2026 contra Portugal, Sebastián Montoya se reportó con su primer podio en el campeonato mundial de la Fórmula 2. El hijo mayor del legendario Juan Pablo Montoya se llevó el segundo puesto del sprint del Gran Premio de Austria.

El piloto colombiano, al servicio del equipo italiano Prema Racing, fue superado por el británico John Bennett del equipo Trident. Aun así, llegó primero a la meta que el mexicano Rafael Villagomez del Van Amersfoort Racing. Con esto, Montoya sumó ocho puntos más en el mundial de pilotos.

A juzgar por lo ocurrido durante la carrera sprint, Sebastián Montoya no pudo obtener la victoria porque se quedó sin goma al final de la sesión y en la última vuelta lo superó el inglés. Aun así, este es un gran resultado para el colombiano que no está obteniendo los resultados esperados en 2026.

Gran Premio de Austria de la Fórmula 2

Montoya volverá a la acción este domingo 28 de junio de 2026 desde las 3:10 a.m. (hora colombiana) para participar de la carrera principal del GP de Austria, con la ilusión de conseguir su primer podio en la sesión más importante.

Actualmente, el piloto colombiano ocupa la posición 11 del mundial de la F2 con 28 puntos. Vale la pena recordar que Sebastián Montoya acumula dos años en la categoría que sirve como antesala de la gran carpa, la Fórmula 1.

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