Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El próximo set del tenis suramericano

En entrevista con El Espectador, Rafael Westrupp, presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis, habló de la actualidad de este deporte en el continente.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
11 de agosto de 2026 - 12:00 p. m.
Rafael Westrupp es el primer latinoamericano en ser vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis.
Rafael Westrupp es el primer latinoamericano en ser vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis.
Foto: André Gemmer

Se levantó alrededor de las 6:30 a. m. Ya no podía dormir más. A su lado, en la habitación del hotel en París, su esposa todavía dormía. Rafael Westrupp prendió el computador. No tenía nada más que hacer. La luz azul de la pantalla terminó de despertarlo y, casi por rutina, ingresó a su correo electrónico. Apenas abrió la bandeja de entrada, vio algo que no podía creer.

El Comité Olímpico Internacional lo había seleccionado para ser uno de los encargados de la ceremonia de medallas en la final de tenis de los Juegos...

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

PremiumEE

La SEDE de El Espectador

la SEDE

Rafael Westrupp

Rafael Westrupp tenis

tenis Rafael Westrupp

Rafael Westrupp quien es

panorama tenis sudamericano

tenis sudamericano

tenis sudamericano actualidad

actualidad tenis sudamericano

actualidad del tenis sudamericano

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.