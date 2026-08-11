El próximo set del tenis suramericano

Rafael Westrupp es el primer latinoamericano en ser vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis. Foto: André Gemmer

Se levantó alrededor de las 6:30 a. m. Ya no podía dormir más. A su lado, en la habitación del hotel en París, su esposa todavía dormía. Rafael Westrupp prendió el computador. No tenía nada más que hacer. La luz azul de la pantalla terminó de despertarlo y, casi por rutina, ingresó a su correo electrónico. Apenas abrió la bandeja de entrada, vio algo que no podía creer.

El Comité Olímpico Internacional lo había seleccionado para ser uno de los encargados de la ceremonia de medallas en la final de tenis de los Juegos...