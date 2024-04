El regreso de Rafael Nadal en su posible despedida de las canchas de tenis

El tenista español Rafael Nadal, durante la rueda de prensa previo a su debut en el Abierto de Barcelona 2024. Foto: EFE - Enric Fontcuberta

Tuvieron que pasar 681 días para que Rafael Nadal volviera a pisar una pista de polvo de ladrillo. La última vez que el 14 veces ganador de Roland Garros disputó un partido en la superficie que ha sabido dominar desde el inicio de su carrera fue el 31 de mayo de 2021. En aquella ocasión, enfrentó a Casper Ruud y término por llevarse el título que significó una Copa de los Mosqueteros más, sino también su Grand Slam número 22.

El español de 37 años se perdió casi toda la temporada 2023 debido a numerosos problemas físicos, pero ahora está listo para regresar a la superficie que más ama, donde se enfrentará al italiano Flavio Cobolli en primera ronda. Aunque emocionado por su retorno a las canchas, el mismo nada sabe que este 2024 será el momento de dar un paso al lado y decirle adiós al tenis.

Nadal ha deleitado a los fanáticos del tenis al confirmar que regresará a la acción en el Abierto de Barcelona de esta semana, un torneo que ha ganado un récord de 12 veces. “Lo tomo como mi último año y quiero disfrutar cada momento. Me siento listo para jugar mañana. No pienso en cómo llegar allí. Sé cuál es la situación, solamente me estoy preparando, pero soy realista. Para mí estar aquí es una alegría”, dijo el exnúmero uno del mundo.

El momento de decir adiós

La retirada de Nadal marca la última de una batalla bien documentada de dos décadas contra lesiones que han amenazado varias veces con poner fin prematuramente a su carrera. Sin embargo, aunque el exnúmero uno del mundo ha contraatacado con un espíritu guerrero cada vez anterior para reclamar su lugar en la cima del juego, a menudo rompiendo su propia barrera del dolor en la búsqueda de títulos importantes. Esta vez es diferente y el propio Nadal lo ha admitido.

Que el español continúe más allá de la gira europea en tierra batida probablemente dependerá de su salud y de cómo le vaya en el Abierto de Barcelona. Hay un escenario ideal en el que levanta el trofeo de Roland Garros, pero la realidad es menos optimista. Las limitaciones físicas de Nadal podrían hacer que no llegue a esa apropiada despedida y, consciente de que ya no tiene la capacidad de competir por trofeos de Grand Slam.

Habrá mucho tiempo en el futuro para rendir homenaje a la asombrosa carrera de Nadal y al trascendental impacto que ha tenido en el tenis. Pero por ahora y a la luz de su último revés, vale la pena resaltar cuánto las lesiones han perturbado su legendaria carrera.

En total, Nadal se ha perdido 14 torneos de Grand Slam por lesión. Compárese eso con sus dos grandes rivales históricos, Roger Federer, que no se perdió ninguno durante los primeros 16 años de su carrera, y Novak Djokovic, ausente únicamente dos debido a su negativa a vacunarse contra el COVID en 2021.

Las lesiones de rodilla eventualmente pasaron factura a Federer, lo que le negó la oportunidad de irse en sus propios términos. La leyenda suiza había planeado un último canto de cisne en Wimbledon en 2022, pero no poder recuperarse lo suficiente de múltiples cirugías de rodilla significó que se vio obligado a retirarse.

Si alguien merece la oportunidad de controlar cuando decide colgar la raqueta, después de todo lo que ha soportado su cuerpo durante los últimos 20 años y después de todo lo que ha aportado a su deporte, ese es Nadal.

