El salto hacia el voleibol profesional en Colombia

El deporte enfrenta una dicotomía por su profesionalización. Por un lado, existe la Superliga que busca atraer público, patrocinadores y derechos de televisión, mientras que, por el otro lado, las jugadoras de la selección quieren un torneo que cuente con el aval de la federación. Foto: COC

Hace unos días, Atlas Voley se coronó campeón de la Superliga femenina de Voleibol 2026 en el Campus San Alberto Magno de la Universidad Santo Tomas de Bogotá. Fue la quinta edición de un campeonato, que, desde 2022, trata de atraer la mirada de los apasionados por este deporte, pero también de empresas interesadas en hacer parte del evento.

Así lo ven Juan Sebastián Díaz y Andrés Galeano Gómez, cofundadores de lo que ellos llaman una plataforma de visibilidad para jugadores, entrenadores, clubes y marcas. “Todo nació de la frustración de...