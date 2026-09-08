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El salto hacia el voleibol profesional en Colombia

El deporte enfrenta una dicotomía por su profesionalización. Por un lado, existe la Superliga que busca atraer público, patrocinadores y derechos de televisión, mientras que, por el otro lado, las jugadoras de la selección quieren un torneo que cuente con el aval de la federación.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
08 de septiembre de 2026 - 11:33 p. m.
El deporte enfrenta una dicotomía por su profesionalización. Por un lado, existe la Superliga que busca atraer público, patrocinadores y derechos de televisión, mientras que, por el otro lado, las jugadoras de la selección quieren un torneo que cuente con el aval de la federación.
El deporte enfrenta una dicotomía por su profesionalización. Por un lado, existe la Superliga que busca atraer público, patrocinadores y derechos de televisión, mientras que, por el otro lado, las jugadoras de la selección quieren un torneo que cuente con el aval de la federación.
Foto: COC

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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