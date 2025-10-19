El secreto mejor guardado de Jeison López, un campeón del mundo

Entre recortes y récords, Colombia brilló en el Mundial de Pesas en Noruega Foto: @jeison_lopez99

Luis Arrieta es el dueño del secreto mejor guardado de Jeison “Goku” López, campeón del mundo hace unos días e los 88 kilogramos del Mundial de Levantamiento de Pesas que se hizo en Forde, Noruega. Detrás del doble récord del mundo, en arranque y en total, el entrenador tenía un plan detallado que se empezó a cocinar desde el año pasado, cuando el chocoano alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París. Solo habían pasado unos días desde el podio olímpico, cuando el pesista le hizo una confesión a su técnico: “Quiero ser campeón...