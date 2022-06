El sueño de Jorge Iván Agudelo de la Triple Corona de Natación

El próximo 5 de julio, Jorge Agudelo empezará su camino rumbo a la Triple Corona de Natación. / @NadadordelValle Foto: Cortesía

En noviembre de 2020, Jorge Iván Agudelo Vargas recordó, en una entrevista para este diario, cómo empezó su historia de nadador: “De niño, viajaba mucho con mi familia, a mi papá le encanta la pesca y siempre nos llevaba de camping. Tengo muy lindos recuerdos de mi niñez. A mí me encantaba tirar río con mi hermana, pero hubo un episodio donde ella casi se nos muere ahogada, aún así aquí seguimos nadando por ríos, lagos, piscinas y mares alrededor del mundo”.

Puede leer: Fórmula 1: Leclerc, obligado a reaccionar para no perder más terreno con Verstappen

En ese entonces su entrenador era Ever Collazos, quien fue el mismo que lo recibió en Cortuluá (Orcas Tuluá), su primer club de natación. Sin embargo, ahora lo acompaña una de las referentes en el nado en aguas abiertas: Nora Toledano, la primera latinoamericana en cruzar los siete mares. “La admiro desde hace muchísimo tiempo por toda su trayectoria deportiva, y lo que ha logrado con sus deportistas, así que empezamos a hablar de cuáles eran mis metas y lo que quería lograr a corto, mediano y largo plazo. Han pasado un poco más de dos años y estamos listos para conquistar esos mares y conseguir las coronas”, dijo Agudelo, quien reconoció también que el sueño de obtener la Triple Corona surgió en 2018, pero fue en enero de 2020 cuando pudo empezar formalmente junto a la nadadora mexicana.

Le puede interesar: La selección colombiana de paranatación ya superó las 10 medallas de Londres 2019

¿Pero en qué consiste la Triple Corona de Natación? Es un reconocimiento que otorga la Asociación Mundial de Aguas Abiertas a los deportistas que logren completar tres pruebas de larga distancia: el Canal de la Mancha, con 33,7 km, entre Francia e Inglaterra; el Canal de Catalina, con 32,5 km, entre la costa de California y la isla de Catalina, y el Manhattan Island Marathon Swim, donde hay que nadar alrededor de la isla durante 48,5 km.

Agudelo, quien no tiene patrocinio, está buscando aportes por medio de una Vaki —plataforma de financiamiento colectivo— para poder realizar las tres pruebas en el segundo semestre de este año, para lo cual necesita recoger unos $165 millones.

Le recomendamos: Así va el historial entre Nacional y Tolima antes de la final de la Liga BetPlay

Sobre la preparación, el nadador tulueño contó que “los entrenamientos no han sido fáciles, sobre todo porque hay que hacer muchos sacrificios para poder tener el nivel de nadar por más de diez horas seguidas sin parar, en temperaturas que quizá un cuerpo normal no resistiría más de una hora. Entreno todos los días, descanso uno, pero generalmente cinco de esos días los hago en piscina y el otro en aguas abiertas (mar o lago). A veces son entrenamientos de dos, cuatro, seis u ocho horas seguidas, con temperaturas que van desde los 13 hasta los 18 °C. Esto es bueno, ya que mi cuerpo se ha ido adaptando para resistir un poco más el frío, pues una de las reglas principales para los cruces es que no se puede usar traje de neopreno. Y las distancias de entrenamiento en piscina oscilan entre los cuatro mil y los seis mil metros diarios”.

De igual forma, Agudelo explica: “Además del entrenamiento físico, es muy importante el mental, ya que cuando estás inmerso en el océano tu mente empieza a jugar y hacerte malas pasadas, tienes que controlar cada una de estas emociones y realmente concentrarte en tu objetivo, porque si no, por más trabajo físico que hayas tenido y por muy preparado que estés para nadar por más de 15 horas sin parar, tu mente en algún momento te puede sacar de la competencia. También he entrado al mar de noche y he realizado los entrenamientos en horas de la madrugada, porque muchos de estos cruces se realizan en este horario, así que hay que conocer cómo se comporta y reacciona tu cuerpo ante algo nuevo”.

Le sugerimos: John Bodmer, el colombiano que estará con Luis Fernando Suárez en Catar

¿En qué momentos del año estará en cada canal para realizar la prueba?

Cada uno de estos cruces tiene una fecha y es decisión de cada nadador tomarse el tiempo que necesite y la preparación para poder cruzarlos. Yo estoy listo para empezar con estos tres y después conquistar otros mares. El primero arranca el 5 de julio a las 11:00 p.m. desde la isla de Catalina hasta las costas de Los Ángeles, con un recorrido de aproximadamente 34 kilómetros en línea recta desde la parte más angosta, aunque por las condiciones climáticas siempre se termina nadando un poco más. El canal de Catalina lo nadan desde 1927 y hasta hoy nunca lo ha conquistado un colombiano, yo seré el primero, cuando el 6 de julio en horas de la mañana pise tierra seca allí y, con este se dé el inicio de conquistar la Triple Corona de Natación; el segundo será en agosto, donde circunnavegaré la isla de Manhattan, en Nueva York, aproximadamente serán 50 kilómetros y pasaré por debajo de los 20 famosos puentes que tiene esta ciudad. Seré el segundo colombiano en la historia en nadarlo. Y el tercero, para finalizar el triplete, conquistaré el canal de La Mancha en septiembre, donde empezaré a nadar desde del puerto de Dover, en Inglaterra, a la costa francesa de Cabo Gris-Nez, esto equivale a una distancia de 33,7 kilómetros en línea recta, y desde 1875, cuando se abrieron los cruces para nadadores, hasta la fecha tampoco hay algún colombiano que lo haya cruzado, así que también será algo histórico para el deporte en nuestro país y me siento muy feliz de poder conquistarlos y llevar nuestra bandera en cada mar y piscina en el mundo.