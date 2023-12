El sueño de la patinadora colombiana Isabela Caicedo: contra todo pronóstico

La patinadora colombiana Isabela Caicedo. Foto: Zuri Valoyes

En el velódromo Luis Carlos Galán en Bogotá se encuentra Isabela Caicedo. Eran las 10 de la mañana y había terminado sus clases de natación. La despedida se transformó en un encuentro con su pasión y se reflejó al ver dos jóvenes en patines recorriendo la pista. Un pie sobre otro, cada vez más rápido contra la brisa. Se transportó progresivamente a un futuro que nunca había imaginado. Su mundo quedó en pausa y de inmediato tomó la decisión: “Papá, yo quiero hacer eso”

Canadá, 2022

La decisión, que se veía temporal, trasportó a Isabela al circuito de Formula 1 en Canadá después de 10 años de trabajo y disciplina patinando sobre ruedas en los ciclos cortos más conocidos como short track. Según cuenta Isabela, al narrar cómo fue su proceso cuando dejó su Colombia natal y llegó a Canadá, “este es un país en el que no se práctica tanto el deporte. Me tocaba entrenar sola, buscar los pocos espacios que había y así mantenerme”.

Ante este entrenamiento constante, la joven identificó en su primer encuentro a dos deportistas aplicando técnicas y ejercicios que reconocía, supo que había más patinadores en Canadá, no estaba sola y esa sería su oportunidad de entrenar en compañía.

—Pa, creo que ellos patinan —dijo Isabela al reconocer los ejercicios.

—Ve y háblales —respondió el padre al ver su emoción.

—No pa, me da pena —le dijo mientras lo escuchaba, recordándole lo que había trabajado para llegar al punto en el que se encontraba.

Colombia, 2018

Isabela fue convocada a uno de sus primeros torneos como patinadora fuera de la ciudad en la que vivía. En esa ocasión su padre no pudo acompañarla como acostumbraba.

Sin él, las voces de aliento de los demás no bastaron. Por más apoyo que los entrenadores o compañeros le dieron, su fuerza flaqueó. No logró destacar como acostumbraba a hacerlo. Tras recostarse en una hamaca para procesar un mal día, miró fijamente un palo de mango que “seguramente papá estaría encantado de disfrutar”. Lo visualizaba en el espacio mientras intentaba recuperar fuerzas pensando en él.

A lo lejos lo imaginó y logró ver a un hombre de tez negra, alto y con una notable sonrisa que transformó su día y la motivó para cerrar con broche de oro la competencia. Puso en alto el apellido de sus abuelos pescadores que, tras el arduo esfuerzo de generación en generación, trabajaron para que ella pudiera cumplir progresivamente sus sueños.

Una vez más: Canadá 2022

Después de conversar con los deportistas que se encontraban en las arenas, ellos le recomendaron hablar con el entrenador y tras adelantar el proceso de prueba fue admitida e intensificó sus rutinas con el equipo bajo la idea de llegar a la Copa mundo que le ayudaría a escalar en su carrera. Isabela nunca había patinado sobre hielo, pero vio la oportunidad de continuar su proceso con el patinaje: “Sentía que ya lo conocía de alguna manera, pero no lo sabía”.

Una vez más, la conexión entre su pasión y la realidad se unieron, propiciando el escenario ideal para el siguiente paso de la joven deportista, lo que la llevó a convertirse de las mejores patinadoras sobre hielo en Canadá. Las invitaciones para espacios nacionales comenzaron a llegar y, entre medallas y reconocimientos, se alimentó día tras día la carrera de Isabela.

“Si esto puede llevarnos a los Olímpicos de Juventud, ¿por qué no tomarlo?”, se cuestionaba Isabela con su padre, contemplando las oportunidades que se les abrieron mientras la convocaron al campamento Gangwon. Tomó una de las decisiones más significativas para su carrera: transcender de las arenas en las que tenían las fotos de los mejores patinadores del mundo para viajar al recinto en donde se formaron.

Dos años atrás

Los deportistas se encuentran en situaciones en las que los éxitos, las medallas y los aplausos no son suficientes para sentirse en plenitud. La falta de recursos para asumir un viaje, una lesión, estudiar y entrenar o no conseguir patrocinadores, puede significar el punto final para su carrera. El enfoque constante suele ser agotador y todas estas variables estallan cuando se encuentran en situaciones en las que no pueden controlar ni su disciplina, ni su buen desempeño.

La pandemia fue la muestra de ello. La familia Caicedo se encontraba aislada, sin poder entrenar y lejos de su tierra natal. Teniéndose unos a otros mientras veían pasar los meses con la incertidumbre de cuando podrían volver a la normalidad.

“Por mucho tiempo estuve sola, estuve solo con mi familia y mi hermana”, mencionó Isabela. Fuera del país, con todo lo que representaba una pandemia y sin poder entrenar, el panorama no pintaba muy bien. Sin embargo, el apoyo de sus seres queridos y la mentalidad fuerte lograron superar cada etapa de frustración que traía consigo este virus que paralizó el mundo.

Gangwon, 2023

“Lo mejor que le puede pasar a uno como padre es ver que estamos haciendo las cosas bien y que todo ese trabajo que se ha hecho está dando frutos” cuenta Ricardo Caicedo, el padre de Isabela.

Recuerda su reacción al recibir la noticia de que su hija estaba convocada para los Juegos Olímpicos de Invierno de la Juventud en Gangwon el próximo año. Se enteró después de que Isabela fue al campamento en 2023, destacándose de manera significativa y haciendo historia al ser la primera joven afrocolombiana en pisar la villa de la ciudad olímpica como patinadora sobre hielo.

Quebró no solo de los inimaginables que como deportista podría tener, sino también de los que se le han impuesto a toda una comunidad y una serie de territorios. La llegada de Isabela rompió con las barreras y permitió a las niñas de los diferentes territorios del país ver a una patinadora sobre hielo que se pareciera a ellas. En esa gran pista, adornada con los cinco aros olímpicos en representación de cada continente, la deportista les dio la posibilidad de creer que pueden hacer lo que se propongan porque alguien que se parece a ellas lo logró.

