El sueño del Autódromo Internacional de Oicatá

Entre las montañas boyacenses, un hombre de hablar sereno y mirada obstinada decidió transformar la finca heredada de su padre en el escenario donde la velocidad tendrá casa propia. José María Ortega Briceño, conocido como ‘Chepe’, lleva dos décadas defendiendo con pasión la idea de levantar una pista que convierta a su municipio en referencia para el automovilismo colombiano.

Juan Carlos Salgado Jaramillo
30 de septiembre de 2025 - 05:15 p. m.
Chepe, el hombre que sueña con el Autódromo Internacional de Oicatá.
Foto: Juan Carlos Salgado

Después de conducir por 157 kilómetros desde Bogotá por el verde imponente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se llega a Oicatá, un municipio que en el pasado estuvo habitado por los Muiscas y que cuentan los antepasados era el lugar de descanso del Zaque Quemenchuatocha. El motivo, el encuentro con José María Ortega Briceño, un hombre de 48 años de hablar pausado y un verdadero Quijote que no se cansa de anunciar a los cuatro vientos que allí, en su terruño, cobrará vida muy pronto el Autódromo Internacional de Oicatá, con una...

Por Juan Carlos Salgado Jaramillo

