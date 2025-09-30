El sueño del Autódromo Internacional de Oicatá

Chepe, el hombre que sueña con el Autódromo Internacional de Oicatá. Foto: Juan Carlos Salgado

Después de conducir por 157 kilómetros desde Bogotá por el verde imponente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá se llega a Oicatá, un municipio que en el pasado estuvo habitado por los Muiscas y que cuentan los antepasados era el lugar de descanso del Zaque Quemenchuatocha. El motivo, el encuentro con José María Ortega Briceño, un hombre de 48 años de hablar pausado y un verdadero Quijote que no se cansa de anunciar a los cuatro vientos que allí, en su terruño, cobrará vida muy pronto el Autódromo Internacional de Oicatá, con una...