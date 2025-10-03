El sueño vikingo de la selección de Levantamiento de Pesas en Førde 2025

Jeison López, medallista olímpico de Colombia en París 2024. Foto: Agencia AFP

La selección de Colombia de levantamiento de pesas está lista en Førde, Noruega, para afrontar el Campeonato Mundial 2025, un certamen que despierta grandes expectativas tras lo conseguido en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El equipo, dirigido por Luis Arrieta, llega con una delegación de nueve atletas y la ilusión de volver a figurar en lo más alto del podio. La cita mundialista reúne a 505 deportistas de 93 países, lo que garantiza un escenario de máximo nivel competitivo.

El peso de la ilusión recae en varios nombres. Jeison López y...