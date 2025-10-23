Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El tenis adaptado sueña con fuerza en Bogotá

Pese a los limitantes presupuestales y la falta de fogueo internacional, la capital se consolida como el corazón de un movimiento que transforma vidas.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
23 de octubre de 2025 - 01:13 p. m.
Certamen organizado por la Liga de Tenis de Bogotá, que se disputó en las modalidades de sencillos y dobles del 15 al 18 de octubre, las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá, en la sede Campín; contó con 40 participantes de varios países.
Certamen organizado por la Liga de Tenis de Bogotá, que se disputó en las modalidades de sencillos y dobles del 15 al 18 de octubre, las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá, en la sede Campín; contó con 40 participantes de varios países.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La vida puede cambiar en un segundo. A veces es un accidente, un ataque criminal o una enfermedad que llega sin aviso. Lo que sigue es el silencio, el desconcierto y luego la decisión: rendirse o volver a empezar. En el tenis adaptado muchos eligen lo segundo.

Diego Pirachican regresó a la cancha con la misma raqueta que su padre le enseñó a usar de niño, después de un accidente en moto. Manuel Sánchez, un expolicía herido en servicio, cambió el uniforme por el traje de competencia y hoy lidera el ranquin nacional. Y Sofía Ruiz, quien antes no...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Tenis

Tenis en silla de ruedas

Tenis adaptado

Tenis Femenino

Tenis colombiano

María Angelica Bernal

Bogotá

IDRD

Manuel Sánchez

Diego Pirachican

Sofía Ruiz

Juan Carlos Díaz

Liga de Tenis

Juegos Paralímpicos

Deporte Paralímpicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.