El tenis adaptado sueña con fuerza en Bogotá

Certamen organizado por la Liga de Tenis de Bogotá, que se disputó en las modalidades de sencillos y dobles del 15 al 18 de octubre, las canchas de la Liga de Tenis de Bogotá, en la sede Campín; contó con 40 participantes de varios países. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La vida puede cambiar en un segundo. A veces es un accidente, un ataque criminal o una enfermedad que llega sin aviso. Lo que sigue es el silencio, el desconcierto y luego la decisión: rendirse o volver a empezar. En el tenis adaptado muchos eligen lo segundo.

Diego Pirachican regresó a la cancha con la misma raqueta que su padre le enseñó a usar de niño, después de un accidente en moto. Manuel Sánchez, un expolicía herido en servicio, cambió el uniforme por el traje de competencia y hoy lidera el ranquin nacional. Y Sofía Ruiz, quien antes no...