“El tenis femenino colombiano atraviesa un momento complejo”: María Fernanda Herazo

María Fernanda Herazo es parte del equipo de Colombia en la Billie Jean King Cup. Foto: Fedecoltenis

Los muebles de la casa estaban puestos de manera horizontal, formando una especie de división, de malla. Su padre, ese día, llegó con unas raquetas de tenis de pasta dura. Mientras que en el televisor sonaba un partido de Rafael Nadal —el tenista que más tarde se convertiría en su ídolo— María Fernanda Herazo empezó a pelotear suavemente dentro del hogar. Ese día marcó su camino.

Tenía siete años. Nació en Barranquilla, pero sus verdaderos inicios en el tenis fueron en Soledad, Atlántico, lugar al que se...